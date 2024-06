7 giu 2024 08:18

“SCHLEIN È UNA BRAVA PERSONA” – L’ELOGIO INASPETTATO ALLA SEGRETARIA MULTIGENDER DI MATTEO SALVINI: “È UNA PERSONA PER BENE, ONESTA, APPASSIONATA, CHE CREDE IN QUELLO CHE FA E SI BATTE PER QUELLO. MA IL GOVERNO ATTUALE RESTERÀ FINO AL 2027 E PRENOTA I PROSSIMI CINQUE ANNI. QUINDI SPERO CHE ELLY RESTI ALTRI OTTO ANNI A GUIDARE SOLO IL PD” – VANNACCI SE NE FREGA DELLE POLEMICHE E RIBADISCE: “FATE IN MODO DI FARE UNA BELLA DECIMA SULLA LEGA. TRASFORMEREMO 8/9/10 GIUGNO NEL NOSTRO RUBICONE…”