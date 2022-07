“SE DRAGHI CADE SI TORNA ALLA MEDIOCRITÀ E AL CAOS, OVVERO ALLA REALTÀ” – MICHELE SERRA: “NON SIAMO UN PAESE DI ALTO PROFILO E DUNQUE NON ABBIAMO UN PARLAMENTO DI ALTO PROFILO: CHIEDERLO EQUIVALE A PRETENDERE UN SALTO DI QUALITÀ CHE NON È ALLA ALLA NOSTRA PORTATA. DRAGHI È PLANATO SULLE NOSTRE MISERIE PRESCINDENDO DALLA LORO ESISTENZA: MA ESISTONO” – JENA: “ANDIAMO ALLE ELEZIONI, E POI DIREMO CHE SI STAVA MEGLIO QUANDO SI STAVA PEGGIO…”

UN CETRIOLONE PER MARIO DRAGHI

1 - QUANDO

Jena per “La Stampa”

Andiamo alle elezioni, e poi diremo che si stava meglio quando si stava peggio.

2 - TORNATI ALLA REALTÀ

Michele Serra per “la Repubblica”

L'«alto profilo repubblicano» ( copyright Mattarella), evocato da Draghi come condizione della sua permanenza a Palazzo Chigi, è la più spietata delle condizioni. Altro che i tira e molla con bagnini e tassisti, altro che l'inceneritore di Roma, altro che i punticini di Conte, altro che il bullismo ritrovato del Salvini, con il patetico patrocinio di ciò che resta di Berlusconi

MICHELE SERRA

Non siamo un Paese di alto profilo e dunque non abbiamo un Parlamento di alto profilo: chiederlo equivale a pretendere dai parlamentari un salto di qualità che non è alla loro e alla nostra portata. Dico anche "nostra" perché la diffusa ciancia sul Palazzo indegno è consolatoria.

Il Palazzo è espressione del Paese, così che potremmo rovesciare il celebre slogan dell'Espresso scalfariano: "Nazione infetta, capitale corrotta". Il basso profilo della nostra rappresentanza politica, con poche e consolanti eccezioni, è conclamato. E se c'è una cosa da rimproverare a Draghi, e anche a Mattarella, è avere "fatto finta" che esistesse, in Italia, una classe dirigente in grado di fiancheggiare il loro disegno «repubblicano».

SERGIO MATTARELLA MARIO DRAGHI

Metà del Parlamento (metà degli italiani) la Repubblica non sa nemmeno che cosa sia, e se lo sa la odia e ne desidera la fine. Il Salvini è il primo portavoce di questa eversione torva e menefreghista, ma certo non l'unico.

Draghi è planato sulle nostre miserie prescindendo dalla loro esistenza: ma esistono, e la politica, povera lei, è anche un attento rendiconto delle miserie che la innervano. Se Draghi cade si torna alla mediocrità e al caos, ovvero alla realtà.

