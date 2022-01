“E SE ALLA FINE IL PREMIER FOSSE DI MAIO?” - EMILIO CARELLI È CONVINTO CHE ALLA FINE BERLUSCONI VOTERÀ DRAGHI AL QUIRINALE (MA AL MOMENTO IL CAV SEMBRA IRREMOVIBILE) – INTANTO LUIGINO ABBRACCIA IL SUO COMPAGNO DI PIZZERIA GIORGETTI: “MI RACCOMANDO VOTA BENE, EH” – QUALCHE GRILLINO CHIEDE: “MA ADESSO I QUADRI CHE CI HA REGALATO BERLUSCONI POSSIAMO TENERLI?”

Aldo Cazzullo per corriere.it

Ore 18,04

LUIGI DI MAIO GIANCARLO GIORGETTI

Di Maio - pochette bianca come la camicia in stile Conte - abbraccia il suo compagno di pizzeria Giorgetti: «Mi raccomando vota bene!»

Ore 18

Pure Boccia del Pd è per Draghi al Quirinale ma con un premier politico che regga fino al 2023

Ore 17,55

Emilio Carelli è convinto che alla fine Berlusconi voterà Draghi. E che il premier potrebbe anche essere Di Maio

LA CENA GIORGETTI-DI MAIO VISTA DA OSHO

Ore 17, 51

Andrea Cioffi, grillino simpatico, dice che per Draghi sarà dura: «Perché non Riccardi?». È di sinistra. «Solo perché si occupa dei poveri? Allora non è di sinistra, perché la sinistra non lo fa più da trent’anni»

Ore 17,48

Per dire come sono messi i 5 Stelle, Elvira Evangelista è appena passata con Renzi, e Saverio De Bonis con Berlusconi: i due peggiori nemici dei grillini. E il bello è che l’hanno motivato allo stesso, esilarante modo: «È il mio approdo naturale»

Ore 17,44

Scherzi a parte, la candidatura di Berlusconi è sfumata nel modo grottesco in cui era nata. Il centrodestra ne esce a pezzi. Il centrosinistra non si era mai ricomposto: Pd e grillini non si fidano l’uno degli altri. E fanno bene

GIANCARLO GIORGETTI MARIO DRAGHI LUIGI DI MAIO

Ore 17, 41

Un grillino, sorridendo, ha un quesito per i probiviri: «Ma adesso i quadri che ci ha regalato Berlusconi possiamo tenerli?»

Ore 17,37

Ma Costa - ex Forza Italia, ora Coraggio Italia - prevede che alla fine l’accordo su Draghi ci sarà

LUIGI DI MAIO GIANCARLO GIORGETTI

emilio carelli 5 carelli