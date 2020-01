24 gen 2020 13:23

“SE QUEL RAGAZZO NON È UNO SPACCIATORE, AVRÀ TUTTE LE MIE SCUSE” - SALVINI AD "AGORÀ" TORNA A PARLARE DEL CASO DELLA CITOFONATA AL PILASTRO DI BOLOGNA – "IN QUEL PALAZZO SI SPACCIA. L’UNICA CHE CI HA RIMESSO E’ LA SIGNORA CHE HA DENUNCIATO. LASCIO CHE POLIZIA E CARABINIERI APPURINO LA VERITÀ PERCHÉ PURTROPPO C'È QUALCHE POLITICO CHE INVECE IN TELEVISIONE LANCIA ANCHE MESSAGGI IN BASE AI QUALI..."