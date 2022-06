17 giu 2022 12:08

“SE L’OBIETTIVO È SCHIACCIARE LA RUSSIA NON SI OTTERRÀ MAI UNA PACE NEGOZIATA” – EMMANUEL MACRON RIBADISCE IL CONCETTO CHE HA ESPRESSO PIÙ VOLTE, PER TENTARE DI TENERE APERTO IL DIALOGO CON PUTIN: “IL RUOLO DELLA FRANCIA È QUELLO DI AVERE POSSIBILI COLLEGAMENTI PER DISCUTERE CON LA RUSSIA, MA AL MOMENTO NON C’È DISPONIBILITÀ PER VERE DISCUSSIONI…” - IL CREMLINO SUBITO APPLAUDE: "APPREZZIAMO MOLTO, SERVE UNA SOLUZIONE DIPLOMATICA..."