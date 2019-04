“SE SALVINI È BATMAN ALLORA IO SONO WONDER WOMAN” – NUOVA SFIDA A DISTANZA TRA VIRGINIA RAGGI E IL MINISTRO DELL’INTERNO: LA CAMPAGNA SOCIAL SUI SOCIAL NETWORK PENTASTELLATI – IL BATTIBECCO PER I 136 POLIZIOTTI ASSUNTI DAL VIMINALE E I 1000 VIGILI DA PARTE DEL CAMPIDOGLIO, MA IL TRUCE, CHE VUOLE RIMETTERE IN DISCUSSIONE I FONDI PER LA CAPITALE, SI FA UNA RISATA: “A ME PIACEVA ROBIN, QUELLO UN PO’ PIÙ SFIGATO”

Simone Canettieri per "il Messaggero"

I due «supereroi» non si incrociano per poco. Eppure davanti al banchetto di commiato organizzato da Paola Basilone (da maggio non sarà più prefetto e diventerà consigliere della Corte dei Conti) «Batman» e «Wonder Woman» avrebbero potuto parlarsi e magari siglare una tregua (il patto delle alici marinate o dei mini babà?). Invece il ministro dell' Interno Matteo Salvini esce da Palazzo Valentini quando la sindaca Virginia Raggi ancora non è arrivata. E dunque passa un' altra giornata all' insegna delle polemiche a distanza. Il livello è sempre più scanzonato e comunque iper-pop.

Se l' altro giorno la grillina aveva detto al leader della Lega di «magnare tranquillo» e non pensare alle mire sul Campidoglio, questa volta il botta e risposta gira così: «Se Salvini è Batman per aver portato 136 poliziotti in più a Roma, allora io sono Wonder Woman - dice la sindaca - perché ho assunto più di mille vigili». Ed è un attimo che il fotomontaggio compaia sui social network dei pentastellati.

Di prima mattina una nota partita dal Viminale metteva in chiaro che «con il decreto Sicurezza Roma ha ottenuto 9,53 milioni di euro dal 2018 al 2020. Con Scuole sicure la Capitale ha beneficiato di più di 724mila euro per la vigilanza anti-pusher nei pressi delle scuole. Da ottobre 2018, sono stati inviati 136 poliziotti in più. E nel piano di riorganizzazione è previsto l' arrivo di altre 844 unità solo per la questura di Roma».

LA REPLICA

Una risposta, da parte di Salvini, alle critiche del M5S che in questi giorni di campagna elettorale lo invita a pensare più alla sicurezza e meno all' Opa sulla Capitale. Ma il voto di maggio si avvicina e dunque «voglio dimostrare come funzionano gli enti governati solo dai grillini, senza di noi: la situazione di Roma parla da sola», confida Salvini ai suoi durante il rinfresco in Prefettura (presenti, tra gli altri: Nicola Zingaretti, governatore e segretario Pd, Vincenzo Spadafora e Carlo Sibilia, sottosegretari M5S, e Mara Carfagna di Fi e Gerarda Pantalone, futuro prefetto).

In questo confine tra sfottò e affondo politico, il leader della Lega quasi sembra divertirsi: «Batman? A me piaceva Robin, quello un po' più sfigato, sto un po' dietro». Poi in serata si correggerà: «Preferisco i cartoni animati». Rimane, scherzi a parte, il dato politico. E nel dibattito entra anche la norma Salva Roma: «Rileggerò con estrema attenzione», dice Salvini che aggiunge: «Bisogna usarli bene i soldi perché ci sono altri sindaci che hanno risolto in un' altra maniera».

E la Lega che non molla la presa: «Stiamo aiutando a gestire sempre meglio la città. A me basta - dice ancora il vicepremier - che Roma sia pulita, ordinata». E non finirà qui. I pentastellati sono pronti a tirare fuori il voto di «Salvini deputato» quando disse sì alla creazione della struttura commissariale per il debito che ora ostacola, i leghisti faranno altre passeggiate in giro per la città documentando le mille cose che non vanno. L' assessore Antonio De Santis, braccio destro di Raggi: «Da parte nostra, continueremo a lavorare in modo silenzioso e certosino». E il Pd? Prova a inserirsi nella polemica del giorno con il segretario regionale Bruno Astorre: «Gli unici supereroi sono i romani».

