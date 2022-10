“SE TOGLIE LA FIAMMA DAL SIMBOLO NON LA VOTIAMO PIÙ” – PER LA MELONI I VECCHI FASCI SONO I PEGGIORI ALLEATI POSSIBILI: LEI TENTA DI PRENDERE LE DISTANZE DAI NOSTALGICI, MA NON PUÒ SCONFESSARLI PER NON PERDERE VOTI NELLA BASE - GLI "ARDITI" IN CORTEO A PREDAPPIO: “HA PRESO LE DISTANZE DAL NAZIFASCISMO, MA È STATA OBBLIGATA. SE A ME UN GIUDICE CHIEDE SE SONO FASCISTA. GLI RISPONDO DI NO, O FINISCO NEI GUAI” (POSSONO STARE TRANQUILLI: CONTINUANO A FARE SALUTI ROMANI, VIETATI DALLA LEGGE, E NESSUNO FA NIENTE…)

1 - MARCIA SU ROMA: LEGHISTA A PREDAPPIO 'MA CON CAMICIA BIANCA'

ALCIDE MOSSO

(ANSA) - "Sì ero a Predappio per visitare una mostra storica, e casualmente sono passato in mezzo al corteo degli Arditi ma non ne faccio parte, non ho nessuna militanza coi nostalgici del fascismo e con formazioni estremiste". Lo dice a La Nuova Ferrara Alcide Mosso, consigliere comunale della Lega.

"Avevo la camicia bianca e non nera come molti manifestanti presenti in quella zona, il servizio d'ordine non ci ha consentito di prendere altra strada", risponde a una domanda su un video del Fatto Quotidiano che lo ha ripreso in mezzo agli Arditi e dopo una polemica lanciata dal consigliere comunale Pd Simone Merli.

"Sì ero lì, ma non ho partecipato al corteo - dice Mosso al Resto del Carlino - Con degli amici siamo andati a una mostra e poi a pranzo. Dovevo passare per quella strada e quindi ho camminato per un po' insieme ai nostalgici. Dopo di che ho raggiunto i miei amici che mi stavano aspettando. Ogni altra ricostruzione è falsa".

predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 35

Alcide Mosso nei giorni scorsi era finito al centro delle polemiche per le interrogazioni, poi ritirare, in cui chiedeva un censimento delle persone che hanno cambiato sesso e delle donne che hanno ricorso alla procedura di interruzione di gravidanza.

2 - LA VERGOGNA DI PREDAPPIO

Grazia Longo per “La Stampa”

Un'onda cromatica nera, tranne che per il tricolore delle bandiere e di quello indossato da alcune signore, si allunga da piazza Sant' Antonio fino al cimitero dov' è seppellito Benito Mussolini, sotto un sole estivo più che autunnale.

predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 8

Sono quasi duemila i nostalgici del fascismo arrivati da ogni parte d'Italia per celebrare i 100 anni dalla marcia su Roma: cantano Faccetta nera, intonano cori inneggianti al Duce, sul capo hanno il fez, alcuni indossano addirittura la divisa completa del camerata con tanto di stivaloni in pelle nera che non si capisce come facciano a sopportare con questo caldo.

Si intravedono anche alcuni bambini vestiti da balilla, mentre un ragazzo ha sulla manica della camicia una svastica nazista ma la nasconde presto sotto la giacca. In tanti fanno il saluto romano anche se è vietato dalla legge e si rischia una denuncia per apologia di fascismo.

raduno di fascisti a predappio per il centenario della marcia su roma 4

Ma tutto sommato procedono intruppati senza dare in particolari escandescenze sotto la guida del gran cerimoniere che è Mirco Santarelli, presidente degli Arditi d'Italia sezione di Ravenna, ex Forza nuova, con le braccia ricoperte da tatuaggi e un'anima nera che non ammette deroghe.

«Cosa succede se Giorgia Meloni toglie la fiamma dal simbolo? Che non la votiamo più, ecco cosa succede» taglia corto a chi menziona la presidente del Consiglio.

E per far capire che non scherza aggiunge: «Già ha preso le distanze dal nazifascismo, ma si è capito che è stata obbligata a farlo. È come se a me un giudice chiede se sono fascista. Gli rispondo di no, altrimenti finisco nei guai». Ma lei ha votato Fratelli d'Italia?

«Sì, avrei votato per Lucifero se avesse sconfitto la sinistra in Italia, quindi ho piacere che ci sia il governo Meloni.Se c'è una cosa veramente pessima è la sinistra in Italia, era il mio avversario numero uno».

giorgia meloni all altare della patria omaggio al milite ignoto 10

Lei festeggia il 25 aprile? «No, non c'è nulla da festeggiare. Non c'è stata una vittoria ma una sconfitta: gli americani non ci hanno aiutato nella Liberazione, ma hanno iniziato a comandarci come fanno tuttora».

E sulla massa di nostalgici del Duce che sfila in corteo Santarelli sentenzia: «Il 60% ha votato il centrodestra, compresi Berlusconi e Salvini mentre il 40% ha scelto Paragone oppure non è andato a votare per protesta». Di una cosa però è convinto: «Con Meloni bisogna dialogare, conosco bene la senatrice Marta Farolfi e spero che ci possa far da tramite».

predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 36

Santarelli, barista a Faenza, invita i partecipanti a non fare il saluto romano, «mettetevi la mano sul cuore che è lo stesso, se no vi beccate una denuncia che è l'olio di ricino che ci hanno rifilato le sinistre e dovete chiedere aiuto al legale degli Arditi». Si riferisce all'avvocato Francesco Minutillo, blazer blu elettrico e camicia bianca - uno dei pochissimi non vestito di nero - e la passione per le risposte evasive.

«Se ho votato Meloni? Il voto è segreto. Mi auguro che trovi la forza per risolvere i problemi». Scusi ma non le pare anacronistica questa sfilata? «Affatto, Mussolini ha fatto crescere l'Italia. Ha fatto del gran bene». E come la mette con l'orrore delle leggi razziali? «Fanno parte della storia e quindi non entro nel merito. Sarebbe come criticare le campagne napoleoniche perché hanno causato milioni di morti».

predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 20

Di giornata «senza senso perché i nostalgici del fascismo sono fuori dal tempo e dalla storia» parla invece il sindaco di Predappio, Roberto Canali, eletto in una lista civica sostenuta dal centrodestra. «Essere di destra non significa celebrare Mussolini - prosegue -. Non ne vedo la ragione, è come se oggi si sfilasse per Giulio Cesare». Venerdì scorso però, con la motivazione che intralciava il traffico, ha negato il patrocinio del Comune al corteo dell'Anpi. Davanti al cimitero interviene la pronipote del Duce.

predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 22

«Ci aspettavamo tanta gente ma non così - dice Orsola Mussolini - sono venuti da diverse parti d'Italia e persino dall'estero. Ci sono anche degli spagnoli, della falange, con la Spagna, Franco, c'è sempre stato un grande rapporto». E giù con l'elenco delle «meraviglie delle bonifiche nelle zone Pontine».

Ma quando in disparte le chiediamo cosa pensa delle leggi razziali emanate dal bisnonno si trincera dietro un secco «no comment, voi giornalisti strumentalizzate tutto e poi non siamo qui per parlare di politica». Mentre non si arresta la fila delle persone in coda per scendere nella cripta che custodisce i resti di Benito Mussolini, tanti si avviano verso i negozi lungo la strada.

MELONI - SALVINI - BERLUSCONI - FASCIOSOVRANISTI

Souvenir per tutti i prezzi: 3 calendari per 6 euro, bandiera commemorativa del centenario 10 euro, capi di abbigliamento vari, dalle T-shirt alle felpe con il fascio Littorio o la scritta «Boia chi molla», mentre per i più golosi c'è l'amaro del Duce. Intanto il deputato dem Marco Furfaro, responsabile movimenti e associazioni Pd annuncia un'interrogazione parlamentare perché «mentre gli studenti vengono manganellati, a Predappio migliaia di fascisti sono scesi in strada per celebrare la Marcia su Roma. Cori per il Duce, saluti fascisti e chi più ne ha più ne metta. Indecente. E il ministro dell'Interno?».

predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 1

E una interrogazione in Senato sarà presentata dalla senatrice Pd Sandra Zampa: «Non hanno niente da dire su corteo di Predappio la presidente del consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi? L'unico problema per la sicurezza e l'ordine pubblico sono gli studenti che protestano o i migranti? Non si ravvede in ciò che accade la violazione della legislazione che vieta ricostituzione del partito fascista o apologia del regime?».

predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 23 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 44 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 50 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 54 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 40 raduno di fascisti a predappio per il centenario della marcia su roma 6 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 34 raduno di fascisti a predappio per il centenario della marcia su roma 5 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 48 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 12 raduno di fascisti a predappio per il centenario della marcia su roma 2 raduno di fascisti a predappio per il centenario della marcia su roma 1 raduno di fascisti a predappio per il centenario della marcia su roma 3 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 10 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 38 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 16 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 39 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 11 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 13 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 2 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 9 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 17 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 29 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 15 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 14 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 28 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 58 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 59 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 49 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 52 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 46 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 53 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 45 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 47 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 51 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 55 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 43 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 56 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 41 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 42 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 32 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 57 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 31 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 24 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 25 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 4 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 19 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 7 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 6 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 18 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 30 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 5 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 27 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 26 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 33 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 37 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 3 predappio, corteo degli arditi per il centenario marcia su roma 21