“SE VI AVANZA UN NASO ROSSO CON L’ELASTICHINO DA PRESTARE A SALVINI, SCRIVETEMI IN PRIVATO” - FEDEZ GODE PER L’INDAGINE SU MORISI: “È LA STORIA DI UN EROE CONTEMPORANEO. UN UOMO CHE HA SACRIFICATO LA SUA INTERA VITA A CONTRASTARE LA PIAGA SOCIALE DELLE DROGHE. UN UOMO CHE ANDAVA A CITOFONARE A CASA DELLA GENTE DICENDO 'SCUSI LEI SPACCIA' O CHE COMMENTAVA LA SENTENZA DEL CASO CUCCHI DICENDO 'LA DROGA FA MALE'. OGGI SCOPRE DI AVER AVUTO AL SUO FIANCO UN DROGATO, MA CHE MAGICAMENTE DIVENTA UN AMICO DA AIUTARE A RIALZARSI”

La "pagliacciata" social di Fedez contro Matteo Salvini. Il caso Luca Morisi è deflagrato in mattinata, generando battute, ironie e sfottò feroci contro la Lega e il suo segretario. In realtà, si tratta di una vicenda molto personale e dolorosa e che coinvolge il solo ex responsabile della comunicazione del Capitano.

Dimessosi dal suo ruolo "politico" in settimana, l'ex guru della "Bestia" social oggi ha confermato di essere indagato per cessione di sostanze stupefacenti dalla Procura di Verona, come anticipato dal Corriere della Sera e da Repubblica.

"Chiedo scusa a Salvini e alla Lega - ha reso noto Morisi in un comunicato -, è un momento molto doloroso della mia vita, rivela fragilità esistenziali irrisolte a cui ho la necessità di dedicare tutto il tempo possibile nel prossimo futuro".

Ecco spiegata, allora, la decisione di lasciare ogni incarico pubblico una volta venuto a conoscenza, evidentemente, della tempesta giudiziaria in arrivo. Gli anti-leghisti in Parlamento e fuori però hanno usato il caso per colpire proprio Salvini. Si parte dai grillini, con Danilo Toninelli in testa (uno dei più colpiti, soprattutto nell'estate 2019, dalla "Bestia" di Morisi), e si arriva fino al rapper milanese, da sempre molto vicino ai 5 Stelle e molto lontano (eufemismo) dal Capitano.

"Amici circensi, se vi avanza un naso rosso con l'elastichino da prestare a Salvini, scrivetemi in privato", provoca Federico Lucia, in arte Fedez, sulla sua seguitissima pagina Instagram.

"Questa è la storia di un eroe contemporaneo. Un uomo che ha sacrificato la sua intera vita a contrastare la piaga sociale delle droghe. Un uomo che andava a citofonare a casa della gente dicendo 'scusi lei spaccia' o che commentava la sentenza del caso Cucchi dicendo 'la droga fa male'.

Oggi - conclude - scopre di aver avuto al suo fianco un drogato, ma che magicamente non diventa un drogato, ma un amico da aiutare a rialzarsi. Sentite anche voi?". Evidentemente, secondo Fedez, Salvini avrebbe dovuto infierire sul suo ex collaboratore a caldo, calpestandone le umanissime debolezze. E poi "la Bestia" sarebbe il solo Morisi.

