“DEL SEGRETARIO DEL PD NON IMPORTA NULLA A NESSUNO, NEPPURE A SINISTRA” - SALLUSTI E LO SCAZZO FERRAGNI-RENZI: “RIMPIANGO I TEMPI IN CUI FEDEZ CANTAVA, LA FERRAGNI CONSIGLIAVA CREME E RENZI FACEVA IL SEGRETARIO DEL PD” - “ORA SIAMO AL GRAN BAR DELLA POLITICA TRA INUTILI CONCIONI E RUTTI LIBERI E QUESTA È LA SITUAZIONE SUL PONTE DI COMANDO DELLA SINISTRA ITALIANA. FEDEZ, FERRAGNI E RENZI A DETTARE LA LINEA E IL POVERO ENRICO LETTA A RINCORRERE CERCANDO DI INSERIRSI...”

Alessandro Sallusti per “Libero quotidiano”

ALESSANDRO SALLUSTI

Sarò un nostalgico ma rimpiango i tempi in cui Fedez cantava, la Ferragni consigliava creme e magliette e Matteo Renzi faceva il segretario del Pd (per inciso il più vincente della storia). Cioè un mondo in cui le cose e le parole avevano un senso e gli esseri umani un ruolo. Volevo regalare un profumo? Vediamo che cosa mi consiglia il sito della Chiara nazionale. Una canzone?

Mettevo su "Magnifico" del più popolare rapper italiano anche se sapevo bene di stargli assai antipatico. E se per caso volevo capire qualche cosa della politica di sinistra Renzi poteva essermi di aiuto.

chiara ferragni e fedez

Oggi è tutto diverso: Fedez da anni non azzecca più un disco e accetta di essere individuato con il cognome della moglie (il "Ferragnez") ma in compenso ogni giorno prende un politico più o meno a caso e inizia a insultarlo per farci sapere che ancora esiste; il politico di turno - ieri è stato quello di Renzi ma il suo preferito è sempre Salvini - cade nella provocazione e gli risponde (con riguardo per non inimicarsi troppo i suoi fans) manco stesse interloquendo con il Presidente della Repubblica.

renzi ferragni

E la Ferragni che fa? Pontifica e incassa traffico sui suoi social. Così alla sera, essendo la più furba della compagnia, apre la cassa e conta gli euro frutto degli allocchi come una volta faceva con le lire la cassiera del bar di quartiere che tra una moina e l' altra era riuscita a vendere ai suoi ignoranti clienti più birre e rossi sporcati a gazzosa.

fedez salvini 8

Sì, siamo al gran bar della politica tra inutili concioni e rutti liberi e questa, più o meno, è la situazione sul ponte di comando della sinistra italiana. Fedez, Ferragni e Renzi, due miliardari (di cui uno tutto tatuato e un po' sciroccato) e un ex leader, a dettare la linea (o meglio le linee contrapposte) e il povero Enrico Letta a rincorrere sulle agenzie cercando di inserirsi per dire: oh ragazzi, calma - sembra dire - che esisto anche io, anzi ricordatevi che il capo sono io. È che del segretario del Pd non importa nulla a nessuno, neppure a sinistra.

MATTEO RENZI ENRICO LETTA MEME CHIARA FERRAGNI E FEDEZ FERRAGNI RENZI alessandro sallusti ph massimo sestini 2 enrico letta matteo renzi campanella chiara ferragni e fedez arrivano a palazzo marino per l ambrogino d'oro 1 renzi ferragni FEDEZ CHIARA FERRAGNI E CONTE - BY EDOARDOBARALDI fedez e chiara ferragni 3 chiara ferragni fedez