“SEMBRANO FOTO PRE-MATRIMONIALI” – LE FOTO DI EMMANUEL MACRON, TUTTO ECCITATO E SUDATO IN BRASILE INSIEME A QUEL VEGLIARDO MASCHIONE DI LULA, FANNO SGHIGNAZZARE I COMMENTATORI BRASILIANI DI DESTRA: “NOZZE IN AMAZZONIA E LUNA DI MIELE A PARIGI” – MA IL PRESIDENTE BRASILIANO NON RICAMBIA E SBAGLIA IL COGNOME DEL PRESIDENTE FRANCESE: “IO E SARKOZY STASERA…”

LULA CHIAMA MACRON «SARKOZY»

«Io e Sarkozy viaggeremo stasera a Rio de Janeiro», ha dichiarato Lula, mentre il pubblico lo ha corretto dicendo «Macron». «Io e Macron viaggeremo stasera a Rio de Janeiro», si è corretto poi il presidente brasiliano. Gli eventi si sono svolti durante la visita di tre giorni del presidente francese nel Paese sudamericano.

MACRON, LULA E LE FOTO IN AMAZZONIA, LA COMPLICITÀ TRA I LEADER NEL MIRINO DELLA DESTRA OMOFOBA: “SEMBRANO FOTO MATRIMONIALI”

Benedetta Perilli per www.repubblica.it

Un programma di investimenti verdi per combattere il cambiamento climatico; la consegna nella notte tropicale della Legione d’onore al leader indigeno brasiliano Raoni e poi ancora incontri sull'accordo Ue-Mercosur, sulla guerra in Ucraina e sul conflitto nella Striscia di Gaza. La tre giorni di visita ufficiale in Brasile di Emmanuel Macron al fianco del presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva si incentrata sulla tutela dell’ambiente e sulla protezione dell’Amazzonia e ha fatto tappa nei luoghi simbolo della foresta pluviale come Belém, il capoluogo dello Stato amazzonico che ospiterà la Cop30 nel 2025.

[…] Le immagini, che li ritraggono entrambi in versione decontratta in camicia bianca, sono state trasmesse dalle principali agenzie di stampa – da Reuters a Afp – e dalla presidenza della Repubblica del Brasile e sono finite presto al centro di un trending topic su X nel quale gli utenti brasiliani ironizzano sull’affiatamento di Macron e Lula e sul set fotografico degno di un vero e proprio “bromance”, termine inglese per definire una stretta relazione romantica e non sessuale tra due uomini.

[…] la complicità tra Macron e Lula ha generato alcuni post ironici. “Sembrano le fotografie scattate per un servizio pre-matrimoniale”, scrive qualcuno; “Niente fa così felice Macron come stare vicino a Lula” o ancora “Nozze in Amazzonia e luna di miele a Parigi”.

Le foto sono state criticate soprattutto da alcuni commentatori brasiliani di destra considerando anche che quello di Macron è il primo viaggio in Brasile da undici anni a questa parte e che i rapporti con il precedente presidente Jair Bolsonaro si erano incrinati anche a causa di alcune offese rivolte a Brigitte Macron.

Proprio negli ultimi giorni il presidente francese era finito al centro di un altro piccolo caso alimentato dai social in seguito alla pubblicazione da parte della sua fotografa ufficiale di alcune immagini che lo ritraevano in versione atletica e muscolare intento a praticare la boxe e che per alcuni commentatori erano un messaggio inviato a Vladimir Putin proprio nei giorni in cui si discuteva l’ipotesi avanzata dalla Francia di inviare truppe occidentali in Ucraina.

