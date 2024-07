“SERVE UN CESSATE IL FUOCO IMMEDIATO” - IL PREMIER UNGHERESE E PRESIDENTE DI TURNO DELL'UE, IL FILOPUTINIANO VIKTOR ORBAN, IN VISITA A KIEV, CHIEDE A ZELENSKY UNA TREGUA "PER "ACCELERARE I NEGOZIATI DI PACE". IL PRESIDENTE UCRAINO RISPONDE PICCHE INVOCANDO "UNA PACE GIUSTA" – LA RUSSIA FA SAPERE DI “NON AVERE ASPETTATIVE” E GLI USA ANNUNCIANO UN NUOVO PACCHETTO DI AIUTI DA 2,3 MILIARDI DI DOLLARI...

Putin domani vede Xi Jinping ed Erdogan ad Astana

Il presidente russo, Vladimir Putin, avrà domani diversi incontri bilaterali a margine del summit dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco) e fra questi sono in programma incontri con il presidente cinese Xi Jinping e con quello della Turchia Recep Tayyip Erdogan.

Lo ha riferito l'assistente presidenziale per gli affari internazionali Yuri Ushakov e lo riporta l'agenzia di stampa russa Ria Novosti. Il summit Sco si terrà il 3 e 4 luglio ad Astana, in Kazakistan, con lo slogan 'Rafforzare il dialogo multilaterale - lottare per la pace e lo sviluppo'.

Usa, altri 2,3 miliardi di aiuti militari all'Ucraina

Il segretario alla Difesa americana ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti alla sicurezza per l'Ucraina da 2,3 miliardi di dollari. L'annuncio di Austin è arrivato durante l'incontro a Washington con il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov. Nel nuovo pacchetto di aiuti militari ci sono armi anti-tank, intercettori e munizioni per Patriot e altri sistemi di difesa aerea.

Wsj: "La Nato invierà un alto funzionario civile a Kiev"

La Nato stazionerà un alto funzionario civile a Kiev, nell'ambito delle nuove misure pensate per sostenere a lungo termine l'Ucraina e che dovrebbero essere annunciate al vertice dell'Alleanza a Washington la prossima settimana. Lo scrive il Wall Street Journal citando dirigenti Usa e dell'Alleanza.

L'organizzazione transatlantica intende istituire anche un nuovo comando a Wiesbaden, in Germania, per coordinare la fornitura di equipaggiamento militare a Kiev e l'addestramento delle truppe ucraine. L'operazione, che si chiamerà Assistenza alla sicurezza e all'addestramento della Nato per l'Ucraina, sarà composta da quasi 700 membri del personale statunitense e di altri alleati provenienti da tutti i 32 paesi dell'alleanza.

Prenderà il posto di gran parte della missione gestita finora dall'esercito americano dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Le misure mirano a rafforzare le prospettive dell'Ucraina di aderire alla Nato senza offrirle l'adesione. La svolta arriva nel contesto di un'impennata politica di destra in tutta Europa e della crescente possibilità che l'ex presidente Donald Trump torni alla Casa Bianca riducendo il sostegno americano a Kiev.

Zelensky a Orban: "Sostegno Ue continui per nostra difesa"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sottolineato l'importanza del bisogno dell'Ucraina che il sostegno dell'Europa "rimanga a un livello sufficiente, in particolare per la difesa dell'Ucraina dal terrore russo". Lo ha detto incontrando il primo ministro ungherese Viktor Orban, in visita a Kiev. "Abbiamo già avviato i negoziati per l'adesione dell'Ucraina", ha aggiunto Zelensky, "stiamo preparando le condizioni per l'accordo di adesione dell'Ucraina. Questo processo è lungo e molto scrupoloso, ma richiede costantemente progressi, dinamismo, senza perdere un solo mese". Lo riportano i media ucraini.

Orban a Kiev: "Subito tregua in Ucraina". Zelensky: "Pace giusta"

Il premier ungherese e presidente di turno dell'Ue, Viktor Orban, in visita a Kiev, ha detto a Volodymyr Zelensky di reclamare "un cessate il fuoco immediato "per "accelerare i negoziati di pace". Zelensky ha risposto che l'Ucraina, massacrata dalla guerra, ha bisogno di "una pace giusta".

"Apprezziamo che la visita avvenga subito dopo l'inizio della presidenza ungherese dell'Unione europea", ha detto il leader ucraino in conferenza stampa, sostenendo che "questa è una chiara indicazione delle nostre priorità europee comuni, di quanto sia importante portare una pace giusta in Ucraina".

L'Ungheria intende firmare un accordo di cooperazione con l'Ucraina, simile a quelli in vigore tra Budapest e alcuni paesi vicini, ha detto oggi il primo ministro ungherese. Orban ha avuto un colloquio con il presidente Volodymyr Zelensky."Vogliamo migliorare le relazioni tra i nostri paesi, vogliamo firmare un accordo di cooperazione globale con l'Ucraina, simile agli accordi che abbiamo con gli altri vicini dell'Ungheria", ha detto Orban, secondo quanto riporta il quotidiano Strana

Cremlino: "Orban a Kiev? Non abbiamo aspettative"

La Russia "non ha alcuna aspettativa" in merito alla visita in corso a Kiev del primo ministro ungherese Viktor Orban. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "E' chiaro che l'Ungheria, che ha assunto la presidenza della Ue, deve svolgere le sue funzioni", ha aggiunto il portavoce, citato dall'agenzia Ria Novosti. Peskov ha detto che Orban non ha avuto colloqui con la Russia prima della visita.

In precedenza il portavoce del premier ungherese aveva detto che "l'argomento più importante in discussione" a Kiev tra il presidente ucraino Volodymr Zelenskye Orban, il leader europeo che ha mantenuto buone relazioni con Mosca, sarebbe stata "la possibilità di costruire la pace". Ma Peskov, sottolineando appunto che l'Ungheria ha assunto la presidenza di turno dell'Unione europea, ha detto che durante i colloqui di Orban a Kiev "saranno le responsabilità nel contesto degli interessi di Bruxelles a prevalere".

