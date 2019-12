“SERVE LA REVOCA TOTALE DELLE CONCESSIONI AD AUTOSTRADE” - L’EX MINISTRO TONINELLI SI TOGLIE UN SASSOLONE DALLA SCARPA DOPO LA CADUTA DEI CALCINACCI NELLA GALLERIA DELLA A26: “NON POSSONO PIÙ ACCAMPARE SCUSE: LA MANUTENZIONE DELL'INTERA RETE ASPI È STATA ABBANDONATA, HANNO STANZIATO CIFRE IRRISORIE PER GLI INTERVENTI. LO SCRIVE ANCHE LA CORTE DEI CONTI. LE GRAVI INADEMPIENZE SONO PALESI, NON BISOGNA PERDERE ALTRO TEMPO SE NON VOGLIAMO ALTRI MORTI…”

Francesco Bei per “la Stampa”

danilo toninelli all'inaugurazione dell'hub di trenitalia a milano rogoredo

“Stavo guidando, ho sentito la notizia per radio e mi sono fermato a leggere il vostro sito. La foto della galleria è sconvolgente, quei pezzi di intonaco sono talmente grandi e pesanti che avrebbero potuto uccidere qualcuno: è un miracolo che in quel momento non passasse un veicolo». Danilo Toninelli è stato il paladino della lotta contro Autostrade per l' Italia e il gruppo Atlantia dopo il crollo del ponte Morandi. E vede nell' incidente di ieri, per fortuna senza vittime né feriti, «la conferma della cattiva gestione del concessionario».

Episodi isolati? Per l' ex ministro delle Infrastrutture, tornato senatore semplice del M5s, tutt' altro: «Ormai è chiaro, non possono più accampare scuse: la manutenzione dell' intera rete Aspi è stata abbandonata, hanno stanziato cifre irrisorie per gli interventi.

Non lo dice il cattivo Toninelli, stavolta è scritto nero su bianco nella relazione della Corte dei conti appena pubblicata».

il ponte morandi nel video girato da un drone 5

Il predecessore della De Micheli però ci tiene a precisare che anche all' indomani della caduta del ponte di Genova la politica avrebbe dovuto aprire gli occhi. «Era già tutto scritto nella relazione conclusiva della commissione ispettiva che abbiamo creato al ministero tre ore dopo il tragico crollo del Ponte Morandi.

Fior di ingegneri hanno messo la loro firma su un atto di accusa sconvolgente, che all'epoca abbiamo subito messo online. Era evidente che, nel corso degli anni, c' era stato un calo drastico della manutenzione. Non solo del Morandi o dell' A10 ma di tutta la rete. Andatevela a rileggere».

crollo del soffitto di una galleria sulla a26 1

Inoltre, ricorda Toninelli, gli ingegneri del Mit scrissero che la procedura di controllo della sicurezza strutturale delle opere «è stata in passato, ed è tuttora inadatta al fine di prevenire i crolli e del tutto insufficiente» E che «nonostante l' accertato stato di degrado del tratto autostradale dove si trovava il viadotto Polcevera, i costi degli interventi strutturali fatti negli ultimi 24 anni erano briciole, 23 mila euro l'anno, del tutto trascurabili».

crollo del soffitto di una galleria sulla a26

Insomma, incidenti come quello avvenuto ieri nella galleria della A26 potrebbero ripetersi e nessuno potrà stupirsi. Per questo il senatore grillino ripete il suo mantra contro i Benetton: «Lo dico da quel tragico agosto 2018. Non c' è altra soluzione che la revoca to-ta-le della concessione. Non per una persecuzione, ma perché il modello di manutenzione di Aspi, quello del ponte Morandi, è lo stesso che hanno applicato su ognuno dei 3000 chilometri che lo Stato ha affidato loro. Le gravi inadempienze sono palesi, non bisogna perdere altro tempo se non vogliamo altri morti». Il campanello d' allarme è risuonato di nuovo anche a Roma, al ministero delle Infrastrutture. Tanto che la titolare Paola De Micheli ha convocato con urgenza questa mattina la società Autostrade per l' Italia.

