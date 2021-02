https://www.liberoquotidiano.it/video/personaggi/26111402/vittorio-sgarbi-mario-dragh-il-presidente-conte-lapsus-inquietante.html

Dal “Corriere della Sera”

DRAGHI SGARBI

Siparietto tra Vittorio Sgarbi e Mario Draghi durante le consultazioni tra la delegazione di Idea-Cambiamo e il premier incaricato nella Sala della Regina a Montecitorio. Il critico d' arte non si accorge di aver premuto inavvertitamente un tasto del suo cellulare e parte la luce della torcia.

L' ex presidente della Bce si concede una battuta: «Sgarbi che fa? Mica mi sta filmando con telefonino?». Più tardi, il critico ha spiegato. «Gli ho detto: "Tu sei il Comitato tecnico scientifico per l' economia", che è l' altra grande malata.

MARY DRAGHI POPPINS

Su questo non ci deve essere da parte di tutto il centrodestra alcuna esitazione, anche da parte di quelli che volevano votare: non dipende da Meloni o Salvini sciogliere le Camere. Dipende dal presidente che non le scioglie. E se non le scioglie, ci ha dato la migliore opportunità».

Vittorio Sgarbi ha avanzato una richiesta ben precisa nel corso dell’incontro con il premier incaricato Mario Draghi. “Ha fatto un discorso di grande seduzione, ma a me interessa soprattutto la cultura.

sgarbi

Gli ho chiesto di riaprire i cinema, i teatri e i musei senza quella ridicola misura del sabato e della domenica che serve solo a dire ‘non venite’”, ha dichiarato il noto critico d’arte, che si è presentato al colloquio con l’ex presidente della Bce con la delegazione di Idea-Cambiamo.

mario draghi angela merkel

“Mi pare che abbia convenuto - ha aggiunto Sgarbi - sarebbe un gesto che, stabilendo un numero di persone che possono entrare, consentirebbe alla cultura di riprendere fiato.

vittorio sgarbi dice a conte di andare in cina

Finora è invece stata una specie di concessione che è stata la cosa più terribile del governo presieduto da Giuseppe Conte”. Il noto critico d’arte è rimasto favorevolmente impressionato da Draghi: “È una persona che ragiona, che pensa al lavoro, alla repressione da togliere alle persone. Uno dei modi migliori per farlo è che ci sia libertà di accedere ai luoghi della cultura”.

mario draghi

Infine Sgarbi si è reso protagonista di un piccolo lapsus, che tra l’altro nessuno gli ha fatto notare a caldo: “Quindi credo che, al di là di quello che sarà questo governo, potremo contare su una misura su cui il presidente Conte è assolutamente convinto”. Ovviamente si riferiva a Draghi e non a “Giuseppi”, che non è riuscito a ottenere il terzo mandato ed è costretto a cedere il posto a Palazzo Chigi.

Mario Draghi – viandante sul mare di nebbia SGARBI