11 giu 2020 18:22

“SGARBI, INDOSSI LA MASCHERINA. NON È CHE QUI CI SONO 629 IMBECILLI E UNO INTELLIGENTE” – LA VICEPRESIDENTE MARA CARFAGNA SBOTTA IN AULA ALLA CAMERA CONTRO IL CRITICO CHE SI AGGIRAVA NELL’EMICICLO SENZA PROTEZIONE. SGARBI E’ STATO RICHIAMATO DUE VOLTE. ECCO COME E’ FINITA.- VIDEO