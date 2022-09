9 set 2022 13:00

“SIAMO DI FRONTE A UNA POLITICA MIOPE, FATTA DI SLOGAN, ALLA QUALE PER ORA NON VEDO ALTERNATIVE” – MASSIMO CACCIARI STRONCA I PARTITI ITALIANI: “IL 25 SETTEMBRE SARÀ LA CONCLUSIONE DI UNA CRISI VENTENNALE IN CUI IL PARLAMENTO HA DIMOSTRATO DI NON SAPER FORMARE DA SÉ DEI GOVERNI ADEGUATI" – LA BORDATA A ENRICO LETTA E COMPAGNI: "INCREDIBILE CHE GLI EREDI DI TANTA CULTURA CATTOLICA E DI SINISTRA NON RIFLETTANO SULL’IPOTESI DI AVERE DOMANI UN GOVERNO DI DESTRA CON UNA LEADER COME LA MELONI…”