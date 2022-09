“SIAMO SOPRAVVISSUTI AI CAPELLI DELLA SERRACCHIANI. SIAMO PRONTI A TUTTO" – LA DEBORA (SENZA H) DEL PD A “PORTA PORTA” ESIBISCE UN’ACCONCIATURA DEGNA DI UN PLAYMOBIL E CON ARIA AFFLITTA DA MADONNINA INFILZATA SI ATTEGGIA A PREFICA DI ENRICO LETTA: “INDUBBIAMENTE, NON POSSIAMO NON ATTRIBUIRE, ALLA LUCE DEI RISULTATI, LA VITTORIA A GIORGIA MELONI” (IL LINGUAGGIO ADDIRITTURA PEGGIO DEI CAPELLI)

Da liberoquotidiano.it

Debora Serracchiani è finita nel mirino dei social per la sua presenza a Porta a Porta. Ma questa volta non per le sue opinioni politiche ma per il suo look. Infatti in molti hanno notato una capigliatura piuttosto discutibile. Su Twitter è partito un vero e proprio tiro al piccione sui capelli della Serracchiani: "La Serracchiani ha dei seri problemi d'identità e abbassandomi al loro livello in campagna elettorale dico: a partire dai capelli...".

A quanto pare l'acconciatura scelta dalla dem ha fatto parecchio discutere e ha acceso (e non poco) il dibattito sui social: "Siamo sopravvissuti ai capelli della serracchiani di ieri sera. Siamo pronti a tutto".

Poi c'è chi punta il dito contro chi ha curato il look della Serracchiani: "Il parrucchiere di #Serracchiani radiato dall'albo dei parrucchieri italiani". Insomma i commentatori che hanno seguito la Serracchiani che cercava di giustificare la sconfitta del Pd si sono concentrati molto di più sui suoi capelli che sugli argomenti esposti durante la puntata del talk condotto da Bruno Vespa. Va detto che alcuni commenti sono stati davvero pesanti e forse la Serracchiani ha il diritto di andare in tv come le pare senza dover giustificare sui social il suo taglio di capelli.

