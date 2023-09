“SIAMO SOTTO ATTACCO” - QUEL GRAN CERVELLONE DI GIOVANNI DONZELLI, RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE DI FRATELLI D’ITALIA, EVOCA IL “GOMBLOTTO” CONTRO IL GOVERNO: “C’E’ UNA REAZIONE DI LOBBISTI, GRUPPI DI PRESSIONE ECONOMICI POTENTI, TANTI CHE HANNO APPUNTO OCCUPATO SPAZI DI POTERE. A NOI NON INTERESSA IL POTERE PER IL POTERE, ECCO PERCHE’ FACCIAMO PAURA. DIRIGENZA ‘FAMILISTICA’ DEL PARTITO? SI PARLA SOLO DI ARIANNA MELONI, SMINUENDO LE SUE STORICHE CAPACITÀ…”

Estratto dell’articolo di Paola Di Caro per il “Corriere della Sera”

GIOVANNI DONZELLI

L’impressione è che in Fratelli d’Italia si viva una sindrome d’assedio […] Giovanni Donzelli, che ne è il responsabile dell’organizzazione e fa parte dell’inner circle della premier, conferma: «[…] si assista a una forte reazione. Che non ci spaventa né ci stupisce. Ma, anzi, ci motiva».

Scusi, ma una reazione di chi? L’opposizione non fa il suo mestiere?

«Non parlo solo del Pd […] ma anche dei tanti che in anni di sospensione della politica si erano presi posizioni di potere, approfittando di vuoti».

Ma chi sarebbero questi personaggi?

giovanni donzelli 1

«Lobbisti, gruppi di pressione economici potenti, tanti che hanno appunto occupato spazi di potere. E siccome a noi non interessa il potere per il potere, ma il bene della nazione, […] facciamo paura».

Ma voi avete fatto le vostre nomine, in Rai molti lamentano addirittura l’occupazione: non basta per sentirsi in una botte di ferro?

«Ma noi non ci sentiamo mica deboli, non abbiamo la sindrome di Calimero. […] Siamo solo consapevoli che sono in atto e ci saranno ancora attacchi. Sapremo difenderci».

GIOVANNI DONZELLI

Non è che prestate il fianco, anche chiudendovi a guscio con una dirigenza «familistica»?

«Non siamo chiusi a riccio tra parenti e amici. […] si parla solo di Arianna, sminuendo le sue storiche capacità e stravolgendo il racconto del ruolo che occupa».

Quando Meloni vi mette in guardia, pensate anche a un atteggiamento ostile da parte delle istituzioni europee?

«Non delle istituzioni […] ma sono la sinistra italiana e quella europea con il loro approccio ideologico: proprio oggi chiedono di boicottare quell’accordo, creando un danno all’Italia».

giovanni donzelli con la moglie alessia

[…] Francia e Germania non sembrano propense ad aprire le loro frontiere.

«Diciamo che Francia e Germania erano abituate a governi italiani che facevano entrare immigrati e poi ne impedivano l’uscita. Noi invece diciamo che parlare di redistribuzione senza aver fermato i flussi dei clandestini non risolve nulla. Anche questo è uno schema costituito che vogliamo rompere».

Intanto a fianco di von der Leyen è arrivato Mario Draghi a lavorare sulla competitività: non lo sentite un po’ come un commissariamento del governo italiano?

giovanni donzelli funerale di andrea augello

«E perché mai? Anzi, dimostra quanto l’Italia conti: ci rafforziamo come nazione avendo in un ruolo di peso una persona autorevole come Draghi. Non lo abbiamo sostenuto al governo, ma non abbiamo mai messo in dubbio il suo valore». […]