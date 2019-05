“SIAMO STATI INSIEME IERI SERA E STAREMO INSIEME STASERA” – ALT! MATTEO SALVINI TWITTA UNA FOTO CON LA VERDINI: “BACIONI A TUTTI VOI DA ME E FRANCESCA. VI VOGLIAMO BENE” – IL "CAPITONE" A “UN GIORNO DA PECORA” SMENTISCE LE VOCI DI CRISI: “CHI VOTERÀ? CHIEDETELO A LEI, CONTO CHE I MIEI PROGRAMMI L’ABBIANO CONVINTA...”

Bacioni a tutti voi Amici da me e Francesca, vi vogliamo bene! pic.twitter.com/HRvGXWQXlt — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 22 maggio 2019

LEGA, SALVINI: SE MI SONO LASCIATO CON FRANCESCA? NO, VISTA IERI E LA RIVEDRO' STASERA. SE MI VOTA? CONTO CHE MIEI PROGRAMMI L'ABBIANO CONVINTA

MATTEO SALVINI E FRANCESCA VERDINI

Da “Un Giorno da Pecora – Radio1”

“Se con Francesca Verdini ci siamo lasciati? No, e perché? Ne leggo tante sul mio conto, questa mi mancava... Siamo stati insieme ieri sera e staremo insieme stasera”. Lo ha detto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, che oggi è intervenuto al programma condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Crede che sua fidanzala al voterà alle elezioni europee? “Chiedetelo a lei. Conto che la conoscenza dei miei programmi e la mia volontà di cambiare le regole dell'Europa l'abbiano convinta”, ha concluso Salvini a Rai Radio1.

matteo salvini arriva a cantu' con francesca verdini 1 matteo salvini e francesca verdini all anteprima di dumbo foto di bacco (3) matteo salvini e francesca verdini all anteprima di dumbo foto di bacco (10) matteo salvini e francesca verdini all anteprima di dumbo foto di bacco (11) matteo salvini e francesca verdini all anteprima di dumbo foto di bacco (2) FRANCESCA VERDINI ESCE DA CASA DI MATTEO SALVINI matteo salvini e francesca verdini all anteprima di dumbo foto di bacco (9) matteo salvini e francesca verdini all anteprima di dumbo foto di bacco (16) matteo salvini e francesca verdini all anteprima di dumbo foto di bacco (5) matteo salvini e francesca verdini all anteprima di dumbo foto di bacco (4) matteo salvini e francesca verdini all anteprima di dumbo foto di bacco (8) matteo salvini e francesca verdini all anteprima di dumbo foto di bacco (17) FRANCESCA VERDINI MATTEO SALVINI Verdini Salvini matteo salvini e francesca verdini al concerto inaugurale del salone del mobile alla scala 5 matteo salvini e francesca verdini al concerto inaugurale del salone del mobile alla scala 8 matteo salvini e francesca verdini al concerto inaugurale del salone del mobile alla scala 1 matteo salvini e francesca verdini al concerto inaugurale del salone del mobile alla scala 3 matteo salvini e francesca verdini al concerto inaugurale del salone del mobile alla scala 2 matteo salvini e francesca verdini al concerto inaugurale del salone del mobile alla scala 7 matteo salvini e francesca verdini al concerto inaugurale del salone del mobile alla scala 4 matteo salvini con francesca verdini sotto casa di denis SALVINI VERDINI PEREIRA Salvini con Francesca Verdini e Pereira matteo salvini arriva a cantu' con francesca verdini 2 matteo salvini arriva a cantu' con francesca verdini 5 matteo salvini arriva a cantu' con francesca verdini 3 matteo salvini arriva a cantu' con francesca verdini 4

MATTEO SALVINI ARRIVA A CANTU' CON FRANCESCA VERDINI-6 MATTEO SALVINI ARRIVA A CANTU' CON FRANCESCA VERDINI-7 MATTEO SALVINI FRANCESCA VERDINI Salvini Verdini Pereira alla Scala