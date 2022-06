24 giu 2022 16:35

“UN SISTEMA TRASFORMISTA? ALLORA SUICIDIAMOCI TUTTI” – FILIPPO FACCI RISPONDE A GIULIANO FERRARA CHE AVEVA LODATO IL TRASFORMISMO COME FATTORE DI STABILITÀ: “È UNA ROBA DELLA NIGERIA, DEL MESSICO, DELLA GRECIA, DEL NICARAGUA, DEL COSTA RICA, DEL PERÙ E DEL REGNO DELLE DUE SICILIE: QUESTO SPIEGA OGNI STUDIO SUL PERSONALISMO FAMILIARE CHE BATTE IL CIVISMO. NON È BLASONE, NON È DISTINTIVO, NON È REALPOLITIK: IL TRASFORMISMO FA SCHIFO. DI MAIO NON È IL MIO PAESE, E LA SUA SCELTA NON È OCCIDENTALE O EUROATLANTICA. È LA NIGERIA”