24 set 2019 20:16

“È SOLO L’INIZIO” - OGGI PER DUE VOLTE LA SEDUTA DELLA PRIMA COMMISSIONE DEL SENATO È SALTATA PER LA MANCANZA DEL NUMERO LEGALE RICHIESTO. LA LEGA FARÀ SUDARE SETTE CAMICIE A “GIUSEPPI” & CO – CALDEROLI, CHE AVEVA ANNUNCIATO BATTAGLIA, GODE: “LEGA-MAGGIORANZA 1-0. I SIGNORI DELLA MAGGIORANZA DI PALAZZO IMPARERANNO COSA SIGNIFICA AVERCI ALL’OPPOSIZIONE. GLIELO AVEVO PROMESSO”