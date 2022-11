“SONO DUE ANNI CHE DICO A BERLUSCONI: ‘SENZA TRUCCO’ STAI BENISSIMO” – BRUNO VESPA A “UN GIORNO DA PECORA”: “E’ UN SIGNORE CHE HA LA SUA ETÀ, CHE NE HA VISTE DI TUTTI I COLORI MA CHE STA BENE. SOPRATTUTTO ALLA TESTA, COI CAPELLI, AL NATURALE ANDREBBE MOLTO MEGLIO. COME RISPONDE IL CAVALIERE? SORVOLA…” – “PER QUANTO ANDRÀ VOGLIA DI ANDARE AVANTI? DIPENDE, INNANZITUTTO, DAL SIGNORE…”

Da “Un giorno da Pecora – Radio1”

Berlusconi? “Sono due anni che gli dico: ‘senza trucco’, al naturale, staI benissimo. E’ un signore che ha la sua età, che ne ha viste di tutti i colori ma che sta bene. Soprattutto alla testa, coi capelli, al naturale andrebbe molto meglio”.

A parlare, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è il giornalista e conduttore Bruno Vespa, che oggi è stato intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Come risponde il Cavaliere ai suoi suggerimenti? “Sorvola…”

Secondo lei il leader di Forza Italia sarebbe un buon presidente della Repubblica? “Non sarebbe stato affatto un cattivo presidente della Repubblica”. Come mai? “Perché lui è equilibrato, è un pacificatore”. Lei è in onda con Porta a Porta da tantissimi anni. Si è mai chiesto per quanto avrà voglia di andare avanti? “Dipende, innanzitutto, dal Signore… “ Segue con apprensione le nomine Rai? “Con nessuna preoccupazione – ha detto a Un Giorno da Pecora Vespa -, non ho molta apprensione”.

