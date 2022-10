CHARLES MICHEL MARIO DRAGHI

1 - MICHEL, CONGRATULAZIONI A MELONI, INSIEME PER ITALIA E UE

(ANSA) - "Congratulazioni a Giorgia Meloni che assume l'incarico di prima premier donna dell'Italia. Lavoriamo insieme a beneficio dell'Italia e dell'Ue". Lo ha scritto in un tweet in inglese il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. "La aspetto al Consiglio europeo per lavorare insieme per il bene dell'Unione europea", ha aggiunto in italiano.

2 - RUTTE A MELONI, 'RAFFORZIAMO I LEGAMI TRA ITALIA E OLANDA'

giorgia meloni dopo il giuramento 15

(ANSA) - "Congratulazioni a Giorgia Meloni, che si è appena insediata come prima Presidente del Consiglio donna in Italia. Non vedo l'ora di lavorare insieme nella Nato e nell'Ue e di rafforzare i forti legami tra i nostri Paesi". Lo scrive su Twitter il premier olandese Mark Rutte.

3 - VON DER LEYEN A MELONI: "PRONTA E LIETA DI LAVORARE INSIEME" | LE PEN E ORBAN: GRANDE GIORNO PER LA DESTRA IN EUROPA

Da www.tgcom24.mediaset.it

VIKTOR ORBAN GIORGIA MELONI

"Congratulazioni a Giorgia Meloni per la sua nomina a presidente del Consiglio italiano, la prima donna a ricoprire questo ruolo. Sono pronta e sono lieta di lavorare insieme al nuovo Governo in modo costruttivo per rispondere alle sfide che ci attendono". Lo scrive in un tweet in italiano la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen.

Gli auguri alla nuova premier sono arrivati anche dalla leader del Rassemblement National francese, Marine Le Pen, che dopo il giuramento twitta: "Rivolgo a Giorgia Meloni, nuova presidente del Consiglio dei ministri italiano, e a Matteo Salvini, vicepremier, tutti i miei auguri di successo. Ovunque in Europa i patrioti stanno salendo al potere e con loro questa Europa delle nazioni che noi auspichiamo".

giorgia meloni lascia il quirinale dopo il giuramento

Il premier ungherese Viktor Orban accompagna il suo tweet con una foto con la leader di FdI e scrive: "Congratulazioni Giorgia Meloni per la formazione del tuo governo! Grande giorno per la destra europea!".

Un messaggio di auguri arriva poi dalla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola: "Congratulazioni Giorgia Meloni, la prima donna premier in Italia. L'Europa sta affrontando enormi sfide. Aiutiamo i nostri cittadini e sosteniamo l'Ucraina rimanendo uniti e determinati. L'Europa ha bisogno dell'Italia. Insieme supereremo ogni difficoltà. Buon lavoro!".

4 - GOVERNO: BONOMI, È FATTO STORICO, ORA AZIONE EFFICACE

CARLO BONOMI

(ANSA) - "E' un governo storico: per la prima volta abbiamo una donna presidente del Consiglio". Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, rivolgendo gli auguri suoi e dell'associazione a Giorgia Meloni e a tutto l'esecutivo. "Ovviamente auspichiamo che ci sia da parte di questo governo - ha aggiunto, a margine della Festa dell'Ottimismo del Foglio - una grande serietà e responsabilità rispetto all'Italia e rispetto ai nostri partner internazionali, e che ci sia un'azione di governo efficace rispetto alle sfide durissime che dovremo affrontare".

la notizia del governo meloni sui giornali stranieri washington post

5 - GOVERNO: SBARRA, AUGURI DI BUON LAVORO, SUBITO IL CONFRONTO

(ANSA) - "Auguri di buon lavoro alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e alla sua squadra di governo, con l'auspicio che sappia mettere in campo da subito un dialogo e un confronto con le parti sociali: abbiamo una stagione complicata e difficile davanti a noi". Lo dice il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, a margine della manifestazione per la sicurezza sul lavoro. Alla domanda sull'attesa di una prossima convocazione a Palazzo Chigi, "pensiamo sia la prima azione che il governo debba fare. Questo è il tempo di costruire, lavorare insieme", risponde Sbarra.

6 - GOVERNO MELONI, LE REAZIONI SULLA STAMPA ESTERA

la notizia del governo meloni sui giornali stranieri frankfurter allgemeine

Da www.tgcom24.mediaset.it

La notizia della formazione del governo Meloni trova posto nella homepage dei media esteri, che danno alla notizia diverso risalto. In particolare, si punta sul fatto che Giorgia Meloni sia la prima donna presidente del Consiglio e che guidi un governo di "estrema destra" dai tempi della Seconda guerra mondiale in Italia.

Come titolano la Cnn, France24, il Daily Express o Gulf News. Abc, invece, si sofferma solo sulla prima coalizione di destra in Italia dai tempi dell'ultimo conflitto mondiale, come scrivono anche Fox e Cnbc. La notizia è tra i titoli di apertura anche di molti siti europei, da El Pais a Le Figaro alla Bbc.

sergio mattarella giorgia meloni

Il quotidiano tedesco Handelsblatt, per esempio, si sofferma sul fatto che "le consultazioni con il presidente Mattarella sono durate solo undici minuti". Per l'agenzia Bloomberg "Meloni ottiene il mandato per diventare la prima premier donna", il cui esecutivo "sarebbe il più a destra dalla seconda guerra mondiale". Anche Le Figaro sottolinea che Meloni diventa "la prima donna a ricoprire questo incarico in Italia", citando in occhiello "il ritorno di Salvini" e un "filo-Draghi all'Economia".

la notizia del governo meloni sui giornali stranieri suddeutsche zeitung

Lo spagnolo El Pais definisce Meloni "di estrema destra", ricordando che è "la prima donna nella storia della Repubblica italiana a presiedere il Consiglio dei ministri" in un esecutivo "di marcato carattere politico e con una scarsa presenza femminile", rilevando che "non ci sono state sorprese".

7 - SCHOLZ: «PRONTI A COLLABORARE» IPOTESI DI INCONTRO CON MACRON

Stefano Montefiori per il “Corriere della Sera”

Giorgia Meloni potrebbe vedere lunedì a Roma il capo di Stato francese Emmanuel Macron, che sarebbe allora il primo leader europeo a incontrare l'appena nominata presidente del Consiglio. Un colloquio non è ancora nell'agenda ufficiale dei prossimi giorni, ma ieri Macron - che domenica sarà a Roma alla conferenza internazionale della comunità di Sant' Egidio e lunedì vedrà il Papa e Mattarella - non lo ha escluso, parlando con i giornalisti alla fine del Consiglio europeo.

mario draghi olaf scholz emmanuel macron 2

«Vedrò la presidente del Consiglio italiano intorno a questo tavolo. Sono assolutamente pronto a lavorare con lei», ha detto Macron in conferenza stampa a Bruxelles. In quel momento Meloni non era stata ancora nominata ufficialmente, e per questo il presidente francese non ha confermato l'incontro di Roma, giudicandolo però possibile «se utile».

Macron ha ricordato che il suo viaggio a Roma prevede la partecipazione domenica al forum per la pace di Sant' Egidio, lunedì mattina un'udienza con il papa Francesco e poi un pranzo privato con il presidente Sergio Mattarella.

IL GIURAMENTO DI GIORGIA MELONI

«A questo stadio, tenuto conto delle incertezze istituzionali, non è previsto altro - ha detto Macron -. Vedrò con il presidente Mattarella lunedì quel che farò, in funzione appunto delle evoluzioni istituzionali e delle sue raccomandazioni, ma tengo anche a rispettare la prassi diplomatica, in base alla quale quando si fa una trasferta in Vaticano si tratta di un viaggio prima di tutto per il Vaticano».

Ma dato che le evoluzioni istituzionali hanno poi portato dopo pochi minuti alla nomina di Meloni e del suo governo, con il giuramento previsto già per oggi, è probabile che i due leader entrambi a Roma nelle stesse ore troveranno il modo di vedersi, magari in modo informale, a quasi un anno dalla firma del solenne Trattato del Quirinale che ha sancito e formalizzato la relazione privilegiata tra Francia e Italia.

la notizia del governo meloni sui giornali stranieri el mundo

Un'apertura verso il governo Meloni è arrivata anche dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, sempre a Bruxelles per il Consiglio europeo che ha visto l'ultimo impegno internazionale di Mario Draghi in qualità di premier italiano.

«Tutte le volte che ci sono cambi di governo a causa delle elezioni, questo non può rovinare le buone relazioni che abbiamo con gli altri Stati membri o, per esempio, che abbiamo tra Germania e Italia - ha detto Scholz -. Continueremo a lavorare con una collaborazione molto buona», ha aggiunto. Dopo le polemiche dei giorni scorsi seguite alle dichiarazioni di Silvio Berlusconi su Russia e Ucraina, la nomina di Antonio Tajani a ministro degli Esteri ha ricevuto il plauso del leader del Partito popolare europeo Manfred Weber, che ha salutato in Tajani «la garanzia di un'Italia pro Europa e atlantista». «Buona fortuna dalla tua famiglia dei popolari europei», ha scritto Weber in un tweet. I media internazionali hanno dato la notizia della nascita del governo Meloni, alcuni sottolineando che si tratta del primo formato da una leader «di estrema destra», altri che è il primo guidato da una donna.

la notizia del governo meloni sui giornali stranieri la croix la notizia del governo meloni sui giornali stranieri bbc news la notizia del governo meloni sui giornali stranieri l humanite la notizia del governo meloni sui giornali stranieri liberation la notizia del governo meloni sui giornali stranieri el pais la notizia del governo meloni sui giornali stranieri le monde la notizia del governo meloni sui giornali stranieri spiegel la notizia del governo meloni sui giornali stranieri tagesspiegel