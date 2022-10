“SONO NATO CON LA CAMICIA NERA E MORIRÒ CON LA CAMICIA NERA” - A “LA ZANZARA” PARLA MAURO GIANNINI, SINDACO DI PENNABILLI (ED EX-LEGHISTA) NOSTALGICO DI ZIO BENITO: “MUSSOLINI HA FATTO TANTE COSE BUONE. MATTEOTTI NON L’HA UCCISO MUSSOLINI, SONO STATI DEI DELINQUENTI” - ALLA FINE PARENZO NON CE L'HA FA PIÙ E SBOTTA: “SEI UN SOMARO FASCISTA”

Scontro alla Zanzara su Radio24 tra Mauro Giannini, sindaco di Pennabilli, in provincia di Rimini, e i conduttori Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Giannini, ex leghista e attualmente esponente della lista civica Identità Montana, lo scorso 30 settembre sul proprio profilo personale Facebook aveva scritto, pubblicando una foto in divisa militare: “Sono nato con la camicia nera e morirò con la camicia nera”. E ancora, rispondendo a un utente: “Onorato di sentirmi dare del fascista se significa rispettare valori come Dio, patria e famiglia”.

L’Anpi e il Pd di Rimini hanno chiesto le dimissioni. Ma alla Zanzara Giannini dice: “Io non ho fatto proprio niente, sono stato tacciato di fascismo da quelli che non fanno niente dalla mattina alla sera, perché non sanno fare altro. Ma poi sanno la Costituzione cosa dice? Quell’articolo della sovranità che è in mano al popolo. Io non ho fatto nessuna marcia su Pennabilli, sono stato eletto democraticamente e i cittadini mi vogliono bene. Non mi mandano a casa così”.

E la camicia nera, quella era dei fascisti, come fa a negarlo? “La camicia nera è quella degli Arditi, che c’erano prima del fascismo. Il mio è uno spirito di vita: io sono uno spirito dannunziano e cameratesco. Se vogliamo poi parlare di spirito fascista come di uno spirito dannunziano e garibaldino, perché no? Ma il fascismo non l’ha inventato Mussolini. Io sono cresciuto col mito del superuomo, dell’eroe, della gioventù maschia. E non li ha inventati Mussolini, c’erano già”. Giannini continua: “Mussolini ha fatto tante cose buone, poi ha sbagliato a mettersi con Hitler e ad andare in guerra”. Che cose buone ha fatto scusa? “Lo sapete bene, le ha fatte tutte buone all’infuori di mettersi con Hitler. Ne ha fatte tante di cose buone dalle pensioni, ne ha fatte tante di cose buone”.

Di cosa stiamo parlando? Replica Parenzo, questo è un alleva somari? È un somaro: “Io sono orgoglioso di essere un somaro, sono animali intelligenti”. Parenzo: “Lei è un somaro fascista”. Non c’è una contraddizione che tu indossi la fascia tricolore da sindaco e dici che Mussolini ha fatto cose buone? “Perché Mussolini non era per il tricolore?”. Parenzo: “Ma Mussolini lo ha sputtanato il tricolore, chi ha ucciso Matteotti?”. Giannini: “Non è stato Mussolini, sono stati dei delinquenti”.

Ma all’epoca c’era una dittatura, dicono ancora i conduttori: “Al signor Mussolini gli hanno dato l’incarico come ha fatto negli ultimi anni il Presidente della Repubblica ai non eletti. Il Signor Draghi, Monti, non sono stati eletti. Draghi ha avuto l’incarico come lo ha avuto Mussolini. Sono i cittadini che devono votare una democrazia non il parlamento. Non sono stati eletti come Mussolini”. Ma Mussolini è andato al potere con un colpo di stato: “Beh, Berlusconi com’è andato a casa ditemi? Con un colpo di stato, sono cose che si sentono in giro”.

