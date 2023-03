18 mar 2023 15:24

“SONO STATO TRADITO COME GESÙ” – BEPPE GRILLO NON SA PIÙ CHE INVENTARSI PER ESSERE AL CENTRO DELL’ATTENZIONE, E TORNA A PARAGONARSI A CRISTO, DURANTE UNA REPLICA DEL SUO SPETTACOLO, “IO SONO IL PEGGIORE”, A FIRENZE: “QUESTI AL GOVERNO CI BUTTERANNO GIÙ IL NOSTRO REDDITO DI CITTADINANZA E ANCHE IL SUPERBONUS AL 110 PER CENTO. L'ACCORDO CON DRAGHI È CHE DOVEVA DURARE QUATTRO ANNI” – “NON SONO ARRABBIATO, COME GESÙ NON LO FU CON GIUDA…” (CE L’HA CON CONTE O CON LO SCISSIONISTA DI MAIO?)