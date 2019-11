“SOVRANISTI DA OPERETTA”, CONTE ALL’ATTACCO DI SALVINI SULLA RIFORMA DEL MES, IL FONDO SALVA-STATI: “ERA LO STESSO CHE QUALCHE MESE FA PARTECIPAVA AI TAVOLI DISCUTENDO DEL FONDO. ORA SCOPRE CHE ERA IL TAVOLO ERA A SUA INSAPUTA” – LA REPLICA DEL LEADER LEGHISTA: “IL SIGNOR CONTE È BUGIARDO O SMEMORATO. ABBIAMO TANTI DIFETTI MA…” – LAMORGESE PRONTA A MODIFICARE ENTRO LA FINE DELL'ANNO I DECRETI SICUREZZA

Marco Galluzzo per il “Corriere della sera”

Venerdì mattina una riunione di maggioranza a Palazzo Chigi servirà non solo per serrare le fila in vista della manovra, ma anche per discutere dello scontro in atto sul Mes, l' evoluzione del Fondo Salva Stati europeo, sul quale la Lega ha attaccato il capo del governo, Giuseppe Conte, e il Movimento 5stelle ha chiesto chiarimenti.

Il premier, sul negoziato in corso in Europa, risponde dicendo che sulla materia «si sta creando un delirio collettivo per nulla, c' è stato un percorso trasparente sia in sede europea che in sede italiana, abbiamo lavorato per migliorare il testo ed espresso contrarietà a meccanismi che possono danneggiare le banche italiane, se così non fosse saremmo anche disponibili a non firmare, ma la riforma al momento non prevede un meccanismo automatico di ristrutturazione del debito e poi il nostro Paese non ha necessità di accedere a questo fondo».

Ma Conte, che riferirà in Senato il 10 dicembre, ha attaccato anche direttamente Salvini: «Il delirio è stato suscitato dal leader dell' opposizione, lo stesso che qualche mese fa partecipava ai tavoli discutendo del fondo. Da marzo a giugno abbiamo avuto 4 vertici di maggioranza con i massimi esponenti della Lega in cui abbiamo discusso della materia. Ora scopre che era al tavolo a sua insaputa. Io pretendo dall' opposizione un atteggiamento responsabile, altrimenti è un sovranismo da operetta».

Subito é arrivata la replica di Salvini. «Il signor Conte è bugiardo o smemorato. Abbiamo tanti difetti ma noi abbiamo sempre detto non toccate il Mes, abbiamo sempre detto a Conte e a Tria non avete mandato, se lo hanno fatto lo hanno fatto fuori dal mandato parlamentare, se qualcuno lo ha fatto, lo ha fatto tradendo il mandato».

A fare chiarezza è intervenuto il ministro dell' Economia, Roberto Gualtieri. L' innovazione fondamentale che è stata introdotta, ha sottolineato Gualtieri, «riguarda la possibilità che il Mes svolga la funzione di backstop fiscale, cioè di supporto, per il Fondo di risoluzione unico, una linea di credito pari a circa 70 miliardi di euro che permetterà una gestione piu' efficace delle crisi bancarie e senza condizioni a carico dei paesi interessati. È un' innovazione positiva, che come Italia avevamo richiesto. Per il resto, le condizioni per l' accesso di un Paese ai prestiti del Mes non sono cambiate. Il dibattito di questi giorni su questo argomento è senza senso».

Il presidente dell' Associazione bancaria, Antonio Patuelli, sottolinea che le dichiarazioni di Gualtieri «producono un positivo chiarimento».

Mentre il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, ha detto: «Ritengo che il debito pubblico del nostro Paese non corra alcun rischio di sostenibilità.

Per questo motivo non vediamo ragioni per cui la modifica delle modalità di funzionamento dell' Esm incida sulle nostre politiche di investimento relative ai titoli di Stato italiani». E anche per Bankitalia «La riforma non prevede né annuncia un meccanismo di ristrutturazione dei debiti sovrani, nessun giudizio sfavorevole».

E all' orizzonte si profila un altro scontro tra il governo e Salvini. Il ministro dell' Interno Luciana Lamorgese ha annunciato che entro la fine dell' anno sarà presentato un decreto legge per modificare i decreti sicurezza. Correzioni che riprenderanno le osservazione del presidente Mattarella ai due provvedimenti.

