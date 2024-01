27 gen 2024 11:15

“SPACE-LOLLO” COLPISCE ANCORA! - IL COGNATO D’ITALIA OCCUPA IL TG1 PER MANDARE LA SUA “SFIDA ALLA SPACE ECONOMY” (L'HA DETTO DAVVERO): COLLEGAMENTO IN DIRETTA CON LA MISSIONE SPAZIALE DEL COLONNELLO VILLADEI PER SOTTOLINEARE CHE IN ORBITA SI DEVE “MANGIARE ITALIANO”. MA CHE C'AZZECCA IL MINISTRO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE CON UNA MISSIONE SPAZIALE? PIOGGIA DI INSULTI E DI PERNACCHIE: “IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA IN RAPPRESENTANZA DELLA TERRA, NON IN QUANTO PIANETA SI SPERA” – VIDEO