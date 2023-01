26 gen 2023 11:56

“SPERIAMO CHE SANREMO RIMANGA IL FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA E NON ALTRO” – MATTEO SALVINI SI RICORDA DELLA SUA VECCHIA PASSIONE PER PUTIN E PUNZECCHIA LA RAI PER L’OSPITATA DI ZELENSKY A SANREMO: “AVRANNO FATTO LE LORO VALUTAZIONI, QUELLO CHE SPERO È CHE LA GUERRA FINISCA IL PRIMA POSSIBILE E CHE IL PALCOSCENICO DELLA CITTÀ DEI FIORI RIMANGA RISERVATO ALLA MUSICA” – “SE AVRÒ TEMPO DI GUARDARE IL FESTIVAL SARÀ PER ASCOLTARE CANZONI E NON PER ALTRO…”