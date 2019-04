9 apr 2019 18:37

“SPERO DI PRENDERE 250MILA PREFERENZE” – CALENDA FA IL FIGO A "UN GIORNO DA PECORA": “IL RITORNO DEGLI EX MPD-ARTICOLO1? POSSIBILMENTE NO. DEVONO CONDIVIDERE IL PROGRAMMA DI ‘SIAMO EUROPEI’. IL NOSTRO LOGO È PIÙ BELLO DI QUELLO DEL PD” – “PIZZAROTTI È INSONDABILE. IL NO DEI VERDI? MENO MALE: SONO CONTRO TUTTO…”