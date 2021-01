NON CI PENCE NEMMENO – IL VICEPRESIDENTE AMERICANO HA DETTO A TRUMP CHE NON CREDE DI AVERE I POTERI PER BLOCCARE LA CERTIFICAZIONE DELLA VITTORIA DI JOE BIDEN, DA PARTE DEL CONGRESSO CHE SI RIUNISCE OGGI – DONALD AVEVA TWITTATO CHE PENCE “HA IL POTERE DI RESPINGERE GLI ELETTORI SCELTI IN MODO FRAUDOLENTO”. MA ANCHE IL BUON MIKE OTTEMPERERÀ AI SUOI DOVERI COSTITUZIONALI. LE ELEZIONI SONO PERSE. IT’S OVER…