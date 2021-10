“È STATO SUPERATO IL LIMITE” - DAVIDE CASALEGGIO TIRA IN BALLO ADDIRITTURA IL QUIRINALE NELLA STORIA DEI FONDI DEL REGIME VENEZUELANO AL MOVIMENTO 5 STELLE - LA LETTERA A MATTARELLA: “LE CHIEDO DI INVITARE CHI DI COMPETENZA A FARE CHIAREZZA UNA VOLTA PER TUTTE SULLA VICENDA SOLLECITANDO AD UTILIZZARE ALTRI STRUMENTI PER LE PROPRIE BATTAGLIE POLITICHE E A PORRE FINE A QUESTO INDECENTE ATTACCO”

Federico Capurso per "La Stampa"

beppe grillo con gianroberto e davide casaleggio

Riaffiora, a distanza di più di un anno, la storia del presunto finanziamento illecito di 3,5 milioni di euro che il governo venezuelano di Nicolas Maduro avrebbe operato nei confronti di numerosi partiti stranieri, tra cui anche il Movimento 5 stelle, al tempo guidato da Gianroberto Casaleggio.

IL DOCUMENTO DAL VENEZUELA SUI SOLDI DI CHAVEZ AI CINQUESTELLE

Oggi è un ex 007 di Caracas, Hugo "El Pollo" Carvajal, con una richiesta di estradizione da parte degli Usa e arrestato a Madrid, a lanciare l'accusa parlando con i magistrati spagnoli. E anche questa volta il figlio di Casaleggio, Davide, va su tutte le furie.

Prima promette querele, poi scrive al capo dello Stato, Sergio Mattarella, per chiedere di «porre fine a questo indecente attacco, ristabilendo la verità su una persona scomparsa che dell'integrità morale ha sempre fatto il proprio faro e dello spirito francescano nella politica la propria missione».

Nella lettera recapitata al Quirinale, Casaleggio attacca: «A rendere ancora più triste questa vicenda, come Lei sa, è il coinvolgimento di alcune componenti dello Stato italiano in questa farsa. Le chiedo quindi di invitare chi di competenza a fare chiarezza una volta per tutte sulla vicenda sollecitando ad utilizzare altri strumenti per le proprie battaglie politiche e a porre fine a questo indecente attacco».

fondi del venezuela al m5s il documento pubblicato da abc

Del coinvolgimento di alcune componenti dello Stato in una macchinazione contro il Movimento - un'accusa pesante - avrebbe già parlato nel giugno 2020 a Giuseppe Conte, allora presidente del Consiglio, evidentemente senza particolare successo.

Questa è quindi l'ultima carta di Casaleggio Jr. per provare a difendere la memoria del padre, «perché è stato purtroppo superato un limite - si legge nella lettera -. La calunnia ripetuta nei confronti di una persona scomparsa che non può difendersi è, infatti, un gesto vile che come figlio non posso sopportare».

Lo stesso Casaleggio, in un post sui social, spiega il motivo della sua iniziativa: «Difenderò io mio padre in tutte le sedi possibili, fino a quando chi sta orchestrando questa operazione sarà costretto a trovare altri modi per condurre le proprie battaglie politiche».

hugo chavez con hugo carvajal

Casaleggio aveva già chiesto in tribunale danni per un milione di euro.

Un anno dopo, però, con il processo appena iniziato, «si è ripreso a diffamare sulla base della stessa notizia rilanciata e già smentita lo scorso anno», scrive nella lettera a Mattarella.

Interviene sulla vicenda anche Giorgia Meloni, per chiedere a Conte di fare luce sulle accuse pesanti mosse contro Casaleggio, ma la reazione del leader M5S è di segno opposto: «Gianroberto è stato vilipeso - dice durante l'assemblea dei parlamentari - e sono contento che Davide abbia annunciato una nuova querela per la ripresa di una notizia che lui stesso ha dichiarato infamante per la memoria del padre».

IL DOCUMENTO DEI SOLDI VENEZUELANI DI CHAVEZ AL M5S

GIANROBERTO E DAVIDE CASALEGGIO A ROMA

davide casaleggio ai funerali del padre gianroberto

