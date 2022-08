12 ago 2022 11:18

“IL TEMA DEL SUD IN QUESTE ELEZIONI È FUORI DALL'AGENDA DEI PARTITI MA È LA PARTE DEL PAESE PIÙ ESPOSTA ALLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE” - IL SINDACO DI NAPOLI, GAETANO MANFREDI: “LA SOFFERENZA SOCIALE È QUI E BISOGNA DIALOGARCI. TANTO PIÙ A SETTEMBRE, QUANDO L'INFLAZIONE FARÀ SENTIRE I MAGGIORI EFFETTI IN TERMINI DI MANCATO POTERE DI ACQUISTO - SI RISCHIA L'ASTENSIONE PIÙ FORTE IN ITALIA DAL DOPOGUERRA - L'AUTONOMIA REGIONALE DIFFERENZIATA, CHE LA LEGA POTREBBE OTTENERE, AUMENTERÀ I DIVARI EMARGINANDO ANCORA DI PIÙ IL MEZZOGIORNO”