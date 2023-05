25 mag 2023 17:39

“TRANQUILLIZZO TUTTI, NON È UNA CANDIDATURA” – GIORGIA MELONI IN CONFERENZA STAMPA A BOLOGNA, CON URSULA VON DER LEYEN, DEFINISCE RAFFAELE FITTO "PRESIDENTE" E POI SI CORREGGE – POI DICE ALLA CAPA DELLA COMMISSIONE UE, A CUI VUOLE FARE LE SCARPE (PER METTERE AL SUO POSTO MANFRED WEBER), CHE L’ITALIA HA BISOGNO DI “UN OCCHIO DI RIGUARDO SUI FONDI” - LA SBROCCATA CON UNA GIORNALISTA: "SONO COLPITA CHE IL TEMA CHE VI STA A CUORE È CHI SARÀ IL COMMISSARIO, MENTRE CI SONO ANCORA I FUNERALI..." - VIDEO