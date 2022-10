“NELLA TRATTATIVA PER LA FORMAZIONE DEL GOVERNO ENTRANO IN CAMPO I FIGLI DI BERLUSCONI, CIOÈ I PROPRIETARI DI MEDIASET. DI COSA PARLANO CON MELONI? DEL FUTURO DELL’AZIENDA?” – L’ATTACCO DEL PD A MARINA E PIER SILVIO BERLUSCONI – “SONO COSE INCONCEPIBILI IN QUALUNQUE ALTRO PAESE OCCIDENTALE” – LA RISPOSTA DELLA MELONI AGLI ATTACCHI “SCOMPOSTI” DELLA SINISTRA: “SI METTANO L'ANIMO IN PACE, RISOLLEVEREMO LA NAZIONE”

Il senatore del pd, Enrico Borghi, critica l’intervento dei figli di Berlusconi nella trattativa per il governo. «Com’era la favola della destra normale in un paese normale? Nella trattativa per la formazione del governo entrano in campo i figli di Berlusconi, cioè i proprietari di Mediaset. Di cosa parlano con Meloni? Del futuro dell’azienda? Cose inconcepibili in qualunque altro paese occidentale», scrive su Twitter .

«Gli attacchi scomposti della sinistra negli ultimi giorni rappresentano un vero e proprio insulto ai cittadini che hanno scelto da chi essere rappresentati». Così la leader di FdI, Giorgia Meloni, in un post su Facebook.

«Capisco - aggiunge - che per questi esponenti possa sembrare quantomeno anomalo vedere dei partiti che hanno la possibilità di governare con l’appoggio degli italiani, (non ci sono abituati) ma che piaccia loro o meno, questa è la democrazia». Capisco — infine — «che per questi esponenti» della sinistra «possa sembrare quantomeno anomalo vedere dei partiti che hanno la possibilità di governare con l’appoggio degli italiani, (non ci sono abituati) ma che piaccia loro o meno, questa è la democrazia. Si mettano l’anima in pace: siamo qui per risollevare la nostra nazione».

