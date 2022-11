“TRIDICO NON STA FACENDO IL PRESIDENTE DELL’INPS” – IL MINISTRO DELLA DIFESA, GUIDO CROSETTO, OSPITE A “ZONA BIANCA” ATTACCA IL NUMERO UNO DELL’ISTITUTO DI PREVIDENZA, REO DI NON ESSERE IMPARZIALE SUL REDDITO DI CITTADINANZA: “STA FACENDO POLITICA, SAPENDO DI AVER SVOLTO IL MANDATO IN MODO ABBASTANZA SUPERFICIALE E APPROSSIMATIVO E PROBABILMENTE DI ESSERE IN UNA FASE TERMINALE DEL SUO MANDATO, E CERCA UN ACCREDITAMENTO POLITICO..."

Guido Crosetto non le manda a dire. Il ministro della Difesa sa bene che nelle prossime ore la manovra approderà in Consiglio dei Ministri e che di fatto verranno prese decisioni importanti su diversi fronti: sia sul reddito di cittadinanza che sulle pensioni.

E così a Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4, il ministro mette nel mirino Pasquale Tridico, presidente dell'Inps che a suo dire negli ultimi tempi non sta tenendo un ruolo imparziale nel dibattito politico.

"Trovo molto gravi le affermazioni di Tridico, che non sta facendo il presidente dell’Inps, ma sta facendo politica sapendo di aver svolto il mandato in modo abbastanza superficiale e approssimativo e probabilmente di essere in una fase terminale del suo mandato, e cerca quindi un accreditamento politico dicendo una cosa falsa", ha affermato il titolare della Difesa.

Crosetto ha poi parlato del reddito di cittadinanza che verrà quasi certamente rivisitato dall'esecutivo: "Il reddito di cittadinanza per chi non può lavorare non verrà tolto o toccato. A chi può lavorare e si rifiuta verrà tolto così come a chi magari per qualche mese lavorava in Italia e poi tornava nel suo paese.

Il reddito di cittadinanza deve tornare a essere un modo per combattere la povertà". Prole molto chiare che aprono il campo alle modifiche che quasi certamente approderanno in Consiglio dei Ministri.

