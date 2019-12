AZZ...OLINA! IL NEO-MINISTRO DELLA SCUOLA COLLEZIONA FLOP IN "PAGELLA" AL CONCORSO DA PRESIDE: QUALCUNO STORCE IL NASO PER LO "ZERO" IN INFORMATICA E PER IL 5 IN INGLESE (NON SOLO I RENZIANI MA ANCHE ALCUNI DEPUTATI DEL M5S HANNO CRITICATO LA SCELTA "POLITICAMENTE INOPPORTUNA" DI AZZOLINA "DI PARTECIPARE, DA DEPUTATO MEMBRO DELLA COMMISSIONE ISTRUZIONE, AL CONCORSO)