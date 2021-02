“TRUMP NON SI È MAI PENTITO, METTEREBBE IN PERICOLO ALTRE VITE SE GLI CONSENTIAMO DI RIPRESENTARSI” - IL PROCESSO DI IMPEACHMENT VA AVANTI E L’ACCUSA ORMAI SPIEGA CHIARAMENTE L’OBIETTIVO FINALE: IMPEDIRE ALL’EX PRESIDENTE DI POTERSI RICANDIDARE (E RISCHIARE DI VINCERE DI NUOVO) - I NUOVI VIDEO CON I DEPUTATI CHE SCAPPANO DURANT L'ASSALTO AL CONGRESSO TURBANO L’AMERICA, E RISCHIANO DI FAR CAMBIARE IDEA ANCHE A QUALCHE REPUBBLICANO – VIDEO

donald trump e l assalto al congresso meme

1 – BIDEN, QUALCUNO POTREBBE AVER CAMBIATO IDEA SU IMPEACHMENT

(ANSA) - WASHINGTON, FEB 11 - Il presidente Joe Biden ha riferito oggi ai reporter di non aver visto il processo d'impeachment in diretta ieri ma ha aggiunto, riferendosi alle immagine inedite dell'assalto al Congresso, che a suo parere qualche parlamentare "potrebbe aver cambiato opinione".

2 – "CONDANNATE TRUMP, PUÒ RIFARLO" L'ACCUSA È UN FILM VIOLENTO

Federico Rampini per “la Repubblica”

«Donald Trump non si è mai pentito. Lo rifarebbe, metterebbe in pericolo altre vite umane, se gli consentiamo di ripresentarsi». Al terzo giorno di processo l' impeachment è sempre più un film, dieci, cento film. I video riempiono l' aula del Senato, le immagini agghiaccianti del 6 gennaio inondano gli schermi di tutti i network, i siti che seguono in diretta.

i supporter di trump invadono il congresso 9

La violenza dell' assalto al Congresso si ripete all' infinito, risucchia molti senatori, deputati, cittadini o poliziotti nella stessa angoscia, nello stesso terrore provato 36 giorni fa. L' accusa, cioè il partito democratico, spera di riuscire ancora a far breccia in un pezzo di establishment repubblicano moderato: secondo le ultime stime mancano all' appello 11 voti per la maggioranza qualificata che condannerebbe Trump, ma qualche repubblicano forse sta vacillando sotto l' impatto di quelle immagini tremende.

i supporter di trump invadono il congresso

Dieci, cento film ossessivi. Anche se l' insurrezione violenta fu seguita minuto per minuto nel mondo intero, nell' era dei social media ci sono sempre nuove fonti, nuove immagini opprimenti. Spesso riprese e diffuse dagli stessi aggressori, fieri della loro impresa, decisi a immortalarla.

membri del congresso portati in salvo

«Combattiamo per Trump!», urlano mentre sfondano le barriere. «Siamo stati invitati», dicono gli squadristi Oath Keepers ("fedeli al giuramento") mentre invadono il Senato.

Nel film dell' attacco, c' è tutto il teorema dell' accusa. Un filo diretto collega le esortazioni alla rivolta lanciate da Trump pochi minuti prima durante il comizio davanti alla Casa Bianca, le sue sfide provocatorie al vicepresidente Mike Pence perché ribalti la conta dei voti, il grido di battaglia più volte rilanciato: «Fight», combattete per me, e poi la decisione dei più organizzati, dei più determinati, di passare alla violenza.

joe biden

L' accusa fa parlare ore di filmati. Lo spiega Jamie Raskin, "impeachment manager" cioè capo dei deputati democratici incaricati di esporre al Senato le ragioni per cui la Camera ha incriminato Trump. Il reato è "incitazione alla violenza contro le istituzioni degli Stati Uniti", istigazione alla sedizione contro la Costituzione.

chuck schumer scappa durante l assalto al congresso

Le vittime non sono solo simboliche, cinque persone hanno perso la vita. Fra i tanti video inediti, nel bombardamento di immagini spuntano le riprese della fuga nel panico del vicepresidente Pence, del capogruppo democratico Chuck Schumer, del senatore repubblicano Mitt Romney. Alcuni di loro hanno temuto di finire nell' elenco delle vittime.

Ad armare ideologicamente gli aggressori è Trump, lo sostengono loro stessi, nei video rivendicano di occupare il Congresso per salvare il presidente da un' elezione rubata, dicono di agire perché lo ha chiesto lui.

assalto al congresso meme 4

«Può farlo ancora, non ha mostrato alcun rimorso», sostiene l' accusa. I democratici respingono la tesi dell' incostituzionalità, cioè l' obiezione che l' impeachment sia un istituto che la Costituzione prevede solo per un presidente in carica. Se così fosse - obiettano - ci sarebbe un pericoloso vuoto di giustizia, una sorta di "amnistia di gennaio". In futuro altri presidenti delusi per una sconfitta p otrebbero commettere attentati alla democrazia nelle ultime settimane alla Casa Bianca, contando sull' impunità.

mitt romney scappa durante l assalto al congresso

Il film horror del 6 gennaio stana dal riserbo Joe Biden. Il nuovo presidente aveva preferito rimanere in disparte ma ha «una reazione emotiva » di fronte alle immagini spaventose, e fa questa dichiarazione rivolta all' opposizione: «Il Senato ha una missione importante da compiere.

doug jensen

Ho l' impressione che oggi qualcuno può avere cambiato idea». Biden allude alla videocronaca del momento preciso in cui Trump fa una scelta di campo: abbandona il suo vice Pence colpevole di rispettare la Costituzione, lo addita come un traditore, lo consegna virtualmente alla folla.

chuck schumer

Aizzare gli squadristi contro i difensori delle istituzioni, è un' aberrazione che spinse molti collaboratori di Trump alle dimissioni, vedi la ministra Elaine Chao moglie del leader repubblicano al Senato.

doug jensen 2

Il film corre veloce verso una conclusione che forse è scontata. Washington vive di nuovo giornate storiche. Il primo presidente che subisce due impeachment. Il primo che viene sottoposto a impeachment dopo avere concluso il suo mandato. Il primo attacco al Campidoglio dalla guerra con gli inglesi del 1812. I cinque morti. E quella profezia: «Trump impunito lo rifarebbe».

i supporter di trump invadono il congresso 6

La difesa - che molti anche in campo repubblicano giudicano inadeguata, incerta, confusa - si barrica dietro il Primo Emendamento: nessun politico in America viene processato se qualcuno commette violenze ispirandosi alle sue parole.

Ritornano sugli attacchi insurrezionali della sinistra radicale contro le istituzioni, i palazzi governativi assaltati da Black Lives Matter nell' estate scorsa sotto gli applausi dei media. Oggi le arringhe finali, da lunedì si vota. Nonostante la potenza delle immagini, i numeri indicano una strada tutta in salita per i democratici.

eugene goodman distrae la folla

È significativo che ora si parli di una scissione di repubblicani anti- Trump per creare un partito indipendente, mentre poche settimane fa lo scenario era l' uscita di Trump dal partito. Il silenzio sorprendente dell' ex presidente forse gli è servito. L' esito più probabile rimane una seconda assoluzione. Anche questa, unica nella storia.

3 – IMPEACHMENT, I VIDEO CHE TURBANO L'AMERICA «LOTTAVANO PER TRUMP»

Giuseppe Sarcina per il “Corriere della Sera”

Donald Trump è «ancora una minaccia per la democrazia americana». Il deputato Ted Lieu, uno dei nove «manager dell'impeachment», riassume il senso dell'ultima parte della requisitoria contro l'ex presidente. E aggiunge: «Mi fa paura l'idea che Trump possa di nuovo correre per la Casa Bianca. Non tanto perché possa vincere, ma perché perderebbe ancora», sollevando un'altra ondata di violenza nel Paese.

i supporter di trump invadono il congresso 4

Nei primi due giorni del processo, in corso nell'Aula del Senato, i «pubblici ministeri» democratici, hanno provato a dimostrare due tesi. La prima: l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio fu non solo «incitato», ma anche da Trump.

la polizia fa passare i supporter di trump

La seconda: «The Donald» ha abbandonato tutti i parlamentari e lo stesso vice presidente Mike Pence alla rabbia della folla. Ieri l'ultimo passaggio: il pericolo non è finito. Il vento dell'insurrezione non si è placato. Trump, «l'Incitor in Chief» deve essere non solo condannato, ma escluso a vita da ogni incarico federale. Il team dell'accusa ieri ha ripreso il racconto cominciato mercoledì pomeriggio, usando come colonna sonora le grida, le violenze dei manifestanti.

Ancora immagini agghiaccianti e in gran parte inedite di poliziotti aggrediti, insultati come «traditori». Il deputato democratico David Cicilline insiste sul punto, perché i repubblicani si considerano i depositari della dottrina «law and order»: «Ci sono stati 140 agenti feriti, 81 aggrediti dai manifestanti. Uno è morto, due non si sono ripresi dal trauma e si sono suicidati. Un altro perderà un occhio».

assalto al congresso meme 12

È l'ulteriore conferma della «grande umiliazione» subita dal Congresso, «l'istituzione più sacra della democrazia americana». L'altro giorno i nove deputati democratici hanno mostrato video girati dalle telecamere di sicurezza, all'interno di Capitol Hill. Sequenze mai viste prima.

Si vede il vice presidente Pence uscire di soppiatto da una stanza con la famiglia e scendere per le scale in tutta fretta, mentre i vandali trumpiani gli danno la caccia 100 metri più in là. In quello stesso momento, le 14. 25 del pomeriggio, Trump lo sta attaccando via Twitter.

assalto al congresso meme3

Poi ecco iI senatore repubblicano Mitt Romney che sta per finire in bocca alla falange dei rivoltosi. È uno dei pochi repubblicani che voterà per la condanna dell'ex presidente, così come aveva già fatto, unico tra i conservatori, nel primo processo (febbraio 2020). Si salva perché incrocia l'ormai celebre poliziotto Eugene Goodman che gli grida: «Di qua».

E ancora osserviamo il leader della maggioranza democratica Chuck Schumer, costretto a tornare indietro, e di corsa, guidato dalla scorta con le armi spianate. Infine il sussurro dei collaboratori della Speaker Nancy Pelosi, barricati in una stanza. Invocano l'aiuto della polizia, mentre i manifestanti negli uffici accanto gridano beffardi: «Nancy, dove sei?».

jim miller

I filmati hanno turbato il pubblico americano. È stato come rivivere lo shock del 6 gennaio, da una prospettiva interna, con gli occhi e le paure degli assediati. Ma l'ipotesi più quotata resta la stessa: alla fine gran parte dei senatori repubblicani salverà Trump.

