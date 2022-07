20 lug 2022 15:35

“TU SCEGLI L’AMMORBIDENTE, IO L’AVVOCATO” - LENOR CAMBIA LO SPOT CON ILARY BLASI DOPO LA SEPARAZIONE DA FRANCESCO TOTTI E SI SCATENANO LE IRONIE SUI SOCIAL - NELLO SPOT PER LA MARCA DI AMMORBIDENTE, LA BLASI AL TELEFONO CON IL CAPITANO GLI PROPONE METAFORE CALCISTICHE SUI SUPPLEMENTARI PER COME FARE IL BUCATO AL MEGLIO. CONCLUDENDO CON “UN MATRIMONIO PERFETTO” (CHE ORA DIVENTA “UN PROFUMO PERFETTO”) - VIDEO