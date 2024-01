12 gen 2024 11:09

Estratto dell'articolo di Massimo Gramellini per il "Corriere della Sera" elly schlein Con tutte le fabbriche dismesse che ci sono in giro, bisognava proprio essere dei geni del masochismo per organizzare il seminario dei parlamentari del Pd in una spa a cinque stelle. Avessero almeno avuto il coraggio di andare fino in fondo, cioè a Saint Moritz o a Cortina. Invece hanno affittato il Park Hotel Cappuccini di Gubbio per suggerire l'idea di una scelta francescana. Pubblicità ingannevole. Almeno gli accappatoi della sauna saranno a forma di saio? L'albergo di lusso, che il 18 gennaio accoglierà Elly Schlein e le altre anime pensanti del partito, negli anni di Berlusconi ospitava la scuola politica di Forza Italia. […] I tavoli di marmo riscaldato e le «docce emozionali» offerte dalla super-spa di Gubbio non sembrano il luogo più credibile per discutere di accoglienza e salario minimo. […] Passeranno invece per i soliti privilegiati, incomprensibili e lontani, con quella pretesa un po' grottesca di predicare l'inclusività dal più esclusivo dei pulpiti.