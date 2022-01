“TUTTO AUMENTA, TRANNE I NOSTRI STIPENDI” - IN FRANCIA DECINE DI MIGLIAIA DI LAVORATORI SCENDONO IN PIAZZA INSIEME A PENSIONATI E STUDENTI PER RECLAMARE UN INCREMENTO DEI SALARI, A FRONTE DELL’INFLAZIONE CHE GALOPPA - SOLO A PARIGI, NEL CORTEO DIRETTO AL MINISTERO DELLE FINANZE DI BERCY, IERI C’ERANO ALMENO 20MILA PERSONE… - VIDEO

manifestazioni in francia per l'aumento degli stipendi.

(ANSA) - "Tutto aumenta, tranne i nostri stipendi": diverse decine di migliaia di lavoratori del settore privato, ma anche funzionari, pensionati e studenti hanno manifestato oggi (ieri, 27 gennaio 2022, ndR) in Francia per reclamare un maggiore potere d'acquisto, a pochi mesi dalle elezioni presidenziali di aprile.

bruno le maire emmanuel macron

Secondo il sindacato CGT, che ha indetto questa giornata di protesta assieme ai sindacati Fo, Fsu e Solidaires, sono "oltre 150.000" le persone scese in piazza nelle 170 tra manifestazioni e cortei indetti in tutto il Paese.

A Parigi, sempre secondo la CGT, il corteo partito a metà giornata da Place de la Bastille in direzione del ministero delle Finanze di Bercy, ha visto la partecipazione di 20.000 manifestanti. (ANSA).

manifestazioni in francia per l'aumento degli stipendi 2 manifestazioni in francia per l'aumento degli stipendi manifestazioni in francia per l'aumento degli stipendi manifestazioni in francia per l'aumento degli stipendi 4 manifestazioni in francia per l'aumento degli stipendi 3 manifestazioni in francia per l'aumento degli stipendi 5