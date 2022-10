“TUTTO PROCEDE BENE, FAREMO VELOCEMENTE" - LO HA DETTO LA LEADER DI FDI GIORGIA MELONI, ARRIVANDO NEGLI UFFICI DEL GRUPPO A MONTECITORIO - IL COGNATO D’ITALIA, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, ANNUNCIA: “SU LA RUSSA C'É UNA MAGGIORANZA”

GIORGIA MELONI E FRANCESCO LOLLOBRIGIDA

Camere: Meloni, tutto procede bene, faremo velocemente

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "Tutto procede bene, state tranquilli, faremo velocemente". Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni, arrivando negli uffici del Gruppo a Montecitorio, rispondendo ai giornalisti che le domandavano delle presidenze delle Camere.

Parlamento: Lollobrigida, su la Russa c'è una maggioranza

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "Su La Russa c'é una maggioranza". Così Francesco Lollobrigida all'entrata della Camera dei deputati, prima della seduta inaugurale.

Senato: riuniti eletti FdI, verso La Russa senza "piani B"

IGNAZIO LA RUSSA CARTABIANCA

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Una riunione con i senatori di Fratelli d'Italia è in corso nella sala Koch di Palazzo Madama. In vista del voto per il presidente del Senato, l'orientamento del partito di Giorgia Meloni è che il nome indicato sia quello del senatore Ignazio La Russa. "Non ci sono piani B", è il ragionamento di alcuni senatori presenti e che quindi non prevedono sorprese sul voto.