27 ott 2022 17:59

“USARE UN’ARMA NUCLEARE IN UCRAINA NON AVREBBE SENSO, NÉ POLITICAMENTE, NÉ MILITARMENTE” – VLADIMIR PUTIN, DOPO AVER VOMITATO LIVORE CONTRO L’OCCIDENTE, PROVA AD ABBASSARE I TONI, SOSTENENDO CHE LA RUSSIA NON HA “BISOGNO” DI USARE UN’ARMA ATOMICA – OGGI GLI USA L’HANNO AVVERTITO: “USEREMO IL NOSTRO ARSENALE NUCLEARE COME DETERRENZA DA TUTTE LE FORME DI ATTACCO STRATEGICO; LA NOSTRA RISPOSTA SARÀ MOLTO SIGNIFICATIVA”