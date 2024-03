“VADO A MOSCA E PORTO UN MESSAGGIO DI PACE” – ENZO GHINAZZI DOMANI SARÀ DI SCENA AL TEATRO DEL CREMLINO, CON LO SPETTACOLO “PUPO AND FRIENDS”, CHE SARÀ MANDATO IN ONDA DALLA TV DI STATO RUSSA (CHISSÀ CHE NON SPUNTI PURE PUTIN): “TRA MUSICA E POLITICA NON C’È RELAZIONE. NEL MIO PICCOLO, IO CANTO, E MENTRE LO FACCIO CERCO DI TRASMETTERE EMOZIONI, AUGURANDOMI SI ARRIVI A UNA TREGUA. VOGLIO LA PACE MA NON SONO IL PAPA, SONO PUPO…”

Estratto dell’articolo di Ginevra Barbetti per www.corriere.it

PUPIN - PUPO E VLADIMIR PUTIN BY EMILIANO CARLI

[…] Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, […] dopo il tour internazionale che lo ha portato in giro per il mondo, domani sarà in Russia, con un concerto al Cremlino. Il cantante aretino […] sarà di scena il 15 marzo nel teatro dell'ex residenza degli Zar, ora di Putin, con uno spettacolo intitolato «Pupo and friends», sul modello di «Pavarotti and friends», in cui si alternerà sul palcoscenico, con alcuni dei più noti colleghi russi.

Il concerto sarà ripreso dalla Tv russa che poi lo rilancerà sul primo canale, il più visto. Pupo scrive su Facebook: «Io porto un messaggio di pace» e poi, spiega sul social più popolare, lo stesso concerto si è offerto di farlo anche in Ucraina, parlandone con l'ambasciatore di Zelensky in Italia, «l'amico Yaroslav Melnyk»: «Sono sicuro che un giorno riusciremo a farlo anche lì».

A metà marzo l’attende un concerto al Cremlino, come risponde a chi l’attacca?

COME TI ERUDISCO IL PUPO - VIGNETTA BY MACONDO

«Che non ho mai smesso di andare in Russia a fare concerti, come nelle altre ex Repubbliche sovietiche […]. Sono un musicista che va esibirsi ovunque nel mondo […]. Mi sono messo a disposizione per andare a cantare anche a Kiev, gli ucraini - come i russi, i kazachi e gran parte di quei popoli - amano le canzoni italiane. Non solo le mie, anche quelle di Cutugno, Celentano, Al Bano.

Certo, è un momento particolare, ma tra musica e politica non c’è relazione. A qualche mio amico ucraino potrà dar fastidio l’idea? Sì, ma io sono un uomo di pace e faccio umilmente il mio mestiere […]. Se incontrassi i politici russi direi loro di smetterla con questa guerra assurda».

Pupo and Friends sarà una serata di beneficenza dove duetterà coi colleghi russi, tutto in diretta tv.

«Per me è un onore portare la mia musica ovunque. Nel mio piccolo, rispettosamente, canto. E mentre lo faccio cerco di trasmettere emozioni, augurandomi si arrivi presto a una tregua. Voglio la pace ma non sono il Papa, signori, sono Pupo».

Pupo alla tv russa

Anche a novembre scorso Pupo era andato in Russia e dal palco aveva gridato: «Russia ti amo». A maggio del 2023 invece, annullò i concerti perché la sua decisione di andare nonostante la guerra, aveva sollevato molte polemiche. Domani invece, sarà sul palco.

PUPO GIUDICE AL SANREMO RUSSO

pupo e fiordaliso durante un tour in russia pupo putin il concerto di pupo sulla tv russa