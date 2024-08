1 ago 2024 17:16

IL “VAFFA” DI CONTE A GRILLO – PEPPINIELLO TORNA A PARLARE DELLO SCAZZO CON BEPPE-MAO E FINGE DI GETTARE ACQUA SUL FUOCO MENTRE DÀ UN'ALTRA STOCCATA AL “PADRE-PADRONE”: “CI SIAMO SEMPRE SENTITI E CONTINUEREMO A SENTIRCI. ABBIAMO UNA VISIONE DIVERSA, AVETE VISTO NELLO SCAMBIO EPISTOLARE, MA OVVIAMENTE QUESTO PROCESSO COSTITUENTE NON SI FERMERÀ. GRILLO È FONDATORE E ATTUALMENTE GARANTE, NESSUNO GLI TOGLIE QUESTO RUOLO. MA ADESSO NON CONTA GRILLO, NON CONTA CONTE, CONTANO GLI ISCRITTI E I SIMPATIZZANTI…”