“VANNACCI NON HA INTENZIONE DI FARE UN PARTITO. L’HO SENTITO, SU ALCUNE RICOSTRUZIONI CI RIDIAMO SOPRA” – SALVINI PUBBLICAMENTE OSTENTA SICUREZZA ED ESCLUDE L’ESISTENZA DI UN PIANO DEL GENERALE PER DARE L’ASSALTO ALLA LEGA: “SARA’ CON NOI A PONTIDA” (MA IL GENERALE SI RIFIUTA DI PRENDERE LA TESSERA DEL CARROCCIO E LAVORA AL SUO MOVIMENTO) –LO SCONTRO CON FORZA ITALIA SULLO IUS SCHOLAE E LE DIVISIONI CON LA MELONI: “I GIORNALI SI INVENTANO LITIGI E POLEMICHE CHE NON CI SONO, NÉ SULLA RAI, NÉ SULLA COMMISSIONE EUROPEA” - IL VIA LIBERA A FITTO…

M. Cre. per il “Corriere della Sera” - Estratti

ROBERTO VANNACCI MATTEO SALVINI

Fin qui, tutto bene. Matteo Salvini ostenta gran tranquillità, tutto va per il meglio e il complicato autunno in arrivo non lo preoccupa. No allo ius scholae e tantomeno allo ius soli, ma nuovo slancio all’eterna promessa di superare la legge Fornero, insieme all’altro cavallo di battaglia, l’aumento del tetto della flat tax. Certo, i «giornali si inventano litigi, divisioni e polemiche che non ci sono», né «sulla Rai», né «sulla Commissione europea». Riguardo a quest’ultima, Salvini dà già il suo via libera: «Penso che Raffaele Fitto abbia tutti i numeri per essere un ottimo commissario europeo a Bruxelles».

matteo salvini comizio a piazza santi apostoli roma

E il nuovo possibile partito nel nome di Roberto Vannacci? «L’ho sentito via sms, ci ridiamo sopra su queste ricostruzioni. Non ha intenzione di fare nessun partito e sarà con la Lega a Pontida». «L’anno scorso — dice ancora Salvini — i giornali di sinistra lo hanno insultato aiutandolo a vendere il suo libro come non mai. Gli italiani gli hanno dato più di mezzo milione voti con il simbolo della Lega alle Europee e io penso che Roberto Vannacci potrà fare tanto per la Lega e per l’Italia combattendo le nostre battaglie a Bruxelles».

In attesa del vertice del 30 agosto tra i leader di partito che dovrà avviare le discussioni più complicate — in testa la Rai e soprattutto la manovra — il leader leghista torna alle dirette social. Ed è lì che lo dice: «Non c’è nessun bisogno, nessuna urgenza di cambiare la legge sulla cittadinanza».

roberto vannacci matteo salvini comizio a piazza santi apostoli roma

Perché «nel programma di governo non ci sono né ius scholae né ius soli. L’Italia, nell’ultimo anno censito, il 2022, è lo Stato europeo che ha concesso più cittadinanze a cittadini stranieri». E pazienza se a chiederlo è anche Forza Italia: «Secondo me bisognerebbe avere più attenzione alla conoscenza della lingua italiana».

Insomma: «Occupiamoci di altro, di certezza della pena, di nuove carceri più sicure e moderne, di castrazione chimica per pedofili e stupratori».

Le parole d’ordine, per il vicepremier, sono semmai «tasse, stipendi e pensioni». Il governo, spiega Salvini, sta «già lavorando alla prossima legge di bilancio. Mantenere gli aumenti degli stipendi sarà la priorità, che vuol dire abbassare le tasse».

matteo salvini e roberto vannacci. presentazione del libro controvento

(...)

Salvini trova anche il tempo per sostenere Elon Musk, il patron di Tesla e X che, ora che è dichiaratamente trumpiano, gli piace ancor più di prima. L’eurodeputato italiano eletto nelle liste di Macron, Sandro Gozi, ha parlato della possibilità che la Commissione possa «chiedere agli operatori continentali di bloccare X». Per Salvini, «un’altra inquietante minaccia alla libertà di parola, appellandosi al Digital Service Act, un regolamento che presenta preoccupanti elementi di censura».

LA DECIMA COSA BELLA - IL GIORNALONE - LA STAMPA matteo salvini e roberto vannacci. presentazione del libro controvento matteo salvini e roberto vannacci 4presentazione del libro controvento ROBERTO VANNACCI E MATTEO SALVINI - MEME BY GRANDE FLAGELLO