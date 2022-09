21 set 2022 09:21

“VEDI COME DEVI FARE LA FINE DI TUA SORELLA, STAI MOLTO ATTENTO!” – MINACCE DI MORTE PER SANDRO RUOTOLO, GIORNALISTA CAMPANO E CANDIDATO DEL PD A TORRE DEL GRECO - LE MINACCE FANNO RIFERIMENTO A SILVIA RUOTOLO, (CHE IN REALTÀ ERA LA CUGINA) VITTIMA DELLA CAMORRA - LUI STESSO, GIA' SOTTO SCORTA PER LE MINACCE DEI CASALESI, HA DENUNCIATO LA VICENDA: "QUALCUNO SI INFASTIDISCE SE CONTINUO A PARLARE DI CAMORRA MA NON TACERÒ”