1 - VIALE E LE ACCUSE DI MOLESTIE: «FORSE FRAINTESE LE MIE BATTUTE»

Estratto dell’articolo di Gabriele Guccione per il “Corriere della Sera”

«Lo sapete come sono fatto, forse qualche mia battuta è stata fraintesa… Non so neanche chi sono queste ragazze». Sembra il solito Silvio Viale quello che varca il portone di Palazzo Civico il giorno dopo essere stato sbattuto in prima pagina con l’accusa forse più ignominiosa per un ginecologo: violenza sessuale. Ma […]sul volto del medico e politico radicale si intravede un velo di inquietudine.

L’accusa di essere un molestatore […] rischia di diventare una macchia indelebile. […] Saranno i magistrati ad accertare se le accuse delle quattro giovani pazienti che si sono rivolte all’avvocata Benedetta Perego sono fondate: «palpeggiamenti lascivi» e «commenti non graditi che sembravano andare al di là della visita» ginecologica. «Condotte […] che hanno generato in loro (le vittime, ndr ) un senso di impotenza e vergogna».

Viale […] non vuole entrare nel merito delle accuse. Al suo rientro in Comune, […] i colleghi consiglieri comunali fanno capannello attorno a lui al termine di una commissione. E con loro si sfoga. «In oltre 30 anni di carriera non ho mai avuto un problema — ricorda allargando le braccia —. Io sono sempre lo stesso, ma mi rendo conto che il mondo attorno a me è cambiato. La percezione delle cose è cambiata…».

[…] il politico-ginecologo è tornato in possesso del suo telefono soltanto ieri a mezzogiorno. Gli inquirenti glielo hanno sequestrato andando in cerca di foto che avrebbe scattato durante le visite. «Io avrei fatto foto? Ma che sono scemo?». […] «Io sono Viale… — ribatte l’interessato — chi non ha mai litigato con me?». […]

2 - SILVIO VIALE "IO MOLESTATORE? C'È UN GAP GENERAZIONALE UNA VOLTA C'ERA PIÙ APERTURA MENTALE" "

Estratto dell’articolo di Irene Famà per “la Stampa”

[…] Silvio Viale […] non nasconde un po' di preoccupazione. «È una situazione particolare, delicata». […] Consigliere comunale di +Europa, alle spalle decine di anni di battaglie con i radicali, ora ha anche un altro problema. Ed è di natura politica. L'altro giorno è stato duramente attaccato da alcune donne della Sala Rossa. «Misogino», «maleducato», «ha avuto atteggiamenti aggressivi con le donne e della sua violenza verbale non ha mai chiesto scusa».

Questo, in sintesi, è ciò che hanno detto Ludovica Cioria del Pd ed Elena Apollonio di Demos. […] E poi c'è chi dice che sì, Viale è un personaggio «da sempre un po' sopra le righe». […] «Ma da lì, ad essere un molestatore, ce ne passa». Lui coglie l'opportunità. E commenta: «Sono molto diretto e molto informale. Ma con tutti. A Torino chi può dire di non aver discusso con me in modo molto animato?».

Le accuse […] sono […] puntuali. Raccontano di frasi invadenti, mortificanti, beffarde. Tutte a sfondo sessuale. Irripetibili. […] «Non ho la minima di idea di chi siano queste ragazze», commenta Silvio Viale. «Non riesco davvero a collegare le situazioni». […] «Probabilmente c'è un gap generazionale. Una volta c'era più apertura mentale, ora no. Non so nemmeno se dire di essere stato frainteso. Quando c'è differenza tra il fatto e il percepito, il percepito resta tale e non puoi farci nulla». […]

3 - MOLESTIE ALLE PAZIENTI, PERQUISITO VIALE L'APPELLO DELLE VITTIME: "CHI SA RACCONTI"

Estratto dell’articolo di Irene Famà per “la Stampa”

[…] Frasi invadenti, sdegnose, mortificanti, beffarde. Riferite alla loro fisicità, alla loro vita privata e alla loro sfera sessuale. «Vedo che ti stai lasciando andare. Ti è piaciuto?». E ancora. Secondo le accuse, il medico avrebbe indugiato sul corpo delle pazienti con apprezzamenti e allusioni. Forte, questa la tesi degli inquirenti […], del ruolo ricoperto.

Gli investigatori […] avrebbero acquisito documenti, cartelle cliniche, computer, cellulari. Ora si analizzano i dati e si confrontano con i racconti delle ragazze. Tutte studentesse tra i venti e i venticinque anni. Per tutte, con Silvio Viale, era la prima visita. L'hanno contattato tramite il portale Miodottore.it. Una sfilza di recensioni positive. La valutazione? Cinque stelle. Il massimo. Ora quelle recensioni sarebbero al vaglio dell'autorità giudiziaria.

[…] Il nome di Silvio Viale […] a Torino ha un peso non da poco. […] Ma non è tutto. A influire sulla scelta di quelle quattro ragazze di rivolgersi a lui come ginecologo, sono state anche le «numerose e univoche recensioni positive e i prezzi bassi».

Lo spiega l'avvocata Benedetta Perego […]: «Le persone offese sperano che tutto questo determini un maggiore controllo delle informazioni assunte tramite internet». Insomma. Che questa storia possa servire a qualcosa. […]