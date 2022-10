LA CINA USA KIM JONG UN PER AIUTARE PUTIN? - LE SIMULAZIONI DI ATTACCHI NUCLEARI TATTICI DA PARTE DEI "NEMICI", SVOLTE DALLA COREA DEL NORD, SONO UN SEGNALE SULLA "COLLABORAZIONE TATTICA E STRATEGICA" CHE PYONGYANG OFFRE A MOSCA (MA CICCIO KIM E' SOLO UN PUPAZZO IN MANO AI CINESI: SENZA L'AIUTO DI PECHINO, NON ESISTE) - GLI ANALISTI DI "38NORTH": "LA COREA DEL NORD OFFRE A MOSCA IL SUO SOSTEGNO PER ASSICURARSI UN APPOGGIO RECIPROCO IN CASO DI INASPRIMENTO DELLE TENSIONI NELLA PENISOLA COREANA"