“VI ABBIAMO AIUTATO AD ABBATTERE QUASI TUTTI I DRONI E I MISSILI IN ARRIVO. ISRAELE HA MANDATO UN MESSAGGIO CHIARO AI SUOI NEMICI” - BIDEN PROVA A FRENARE NETANYAHU NEL CORSO DI UNA TELEFONATA NOTTURNA: “HAI AVUTO UNA VITTORIA, PRENDILA” - LA PREOCCUPAZIONE DELLA CASA BIANCA E’ CHE UN CONTRATTACCO DI TEL AVIV NEI CONFRONTI DELL'IRAN POSSA PORTARE AD UNA GUERRA REGIONALE, CON CONSEGUENZE CATASTROFICHE. IL PRESIDENTE USA RIUNIRÀ OGGI I LEADER DEL G7 PER COORDINARE UNA RISPOSTA DIPLOMATICA

Gli attacchi iraniani di sabato sera, dopo circa cinque ore, sembrano essersi fermati. E in una telefonata nella notte con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il presidente Joe Biden ha definito le intercettazioni di missili e droni «una vittoria» e ha spiegato che gli Stati Uniti non parteciperanno ad una azione offensiva contro l’Iran, secondo fonti della Casa Bianca.

Biden e i suoi consiglieri sono preoccupati che una risposta israeliana possa portare ad una guerra regionale, con conseguenze catastrofiche, aggiungono le fonti. «Hai avuto una vittoria, prendila», avrebbe detto Biden a Netanyahu, il quale avrebbe risposto di aver capito. Adesso la palla è nel campo del premier israeliano, che ha scritto sul social X: «Abbiamo intercettato, abbiamo contenuto (l’attacco ndr), insieme vinceremo», un messaggio che non chiarisce se la questione sia chiusa dal suo punto di vista.

«L’Iran e le sue milizie per procura in Yemen, Siria e Iran hanno lanciato un attacco senza precedenti contro strutture militari in Israele – si legge in una nota del presidente degli Stati Uniti diffusa dopo la telefonata con Netanyahu - Condanno questi attacchi nel modo più duro possibile.... Abbiamo aiutato Israele ad abbattere quasi tutti i droni e i missili in arrivo. Ho parlato con il primo ministro Netanyahu per riaffermare l’impegno ferreo dell’America per la sicurezza di Israele. Gli ho detto che Israele ha dimostrato una straordinaria capacità di difendersi e sconfiggere attacchi senza precedenti, mandando un messaggio chiaro ai suoi nemici che non possono minacciare in modo efficace la sicurezza di Israele”.

Oggi Biden riunirà i leader del G7 per coordinare una risposta diplomatica all’Iran. I suoi ministri e consiglieri contatteranno gli omologhi nella regione, aggiunge il presidente americano. «E anche se non abbiamo visto attacchi contro le nostre forze e strutture oggi, restiamo vigili su tutte le minacce e non esiteremo a compiere le azioni necessarie per proteggere la nostra gente».

