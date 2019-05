“VI TENGO DA PARTE TRE REDDITI DI CITTADINANZA” – UN GRUPPO DI PERSONE CONTESTA SALVINI A SALERNO E LUI LI PRENDE IN GIRO DAL PALCO: “SI VEDE CHE NON AVETE VOGLIA DI LAVORARE” – POI CI SONO GLI ENNESIMI SELFIE MOLESTI. UN "GIOVANE DEMOCRATICO" CHIEDE DOVE SONO FINITI I 49 MILIONI DELLA LEGA (RISPOSTA: "CE LI HAI TU"), UNA RAGAZZA SI REGISTRA MENTRE DICE AL MINISTRO “NON ERAVAMO TERRONI DI MERDA?” E LUI RISPONDE… – VIDEO

Da www.ilfattoquotidiano.it

Matteo Salvini, in Campania per il tour elettorale in vista delle elezioni amministrative e di quelle europee, è stato contestato da un gruppo di persone a Salerno, che ha intonato il coro “odio la Lega“. Dal palco, il vicepresidente del Consiglio li ha presi in giro tirando in ballo il reddito di cittadinanza, la misura voluta dal partner di governo, il M5s: “Si vede che voi non avete voglia di lavorare, vi tengo da parte tre redditi di cittadinanza”.

Dopo il comizio a Salerno, come di consueto Matteo Salvini si è fermato per i selfie coi sostenitori. A un certo punto gli si è avvicinato un ragazzo, Giancarlo Cirillo, che fa parte dei Giovani Democratici della città campana. E al posto dello scatto, mentre registra la scena, chiede al vicepresidente del Consiglio leghista: “Ministro, ma dove sono i finiti i 49 milioni?“. Il caso ricorda, seppure in parte diverso, quello del giovane sardo che aveva detto a sorpresa a Salvini: “Più accoglienza e 49 milioni”. Come ha scritto su Facebook, però, Cirillo avrebbe voluto porre al leader della Legaaltre domande.

Stefano Rizzuti per www.fanpage.it

Alle contestazioni via video-selfie o durante semplici foto ormai Matteo Salvini ci si sta abituando. Prima un giovane ragazzo sardo, poi due ragazze che si sono baciate accanto a lui: e anche altri sono i casi di persone che hanno beffato e ‘trollato’ il ministro dell’Interno a margine di qualche comizio in giro per l’Italia. Oggi, però, Salvini non ha accettato di buon grado di esser stato beffato e così ha risposto a una ragazza, a Salerno, chiedendo di far cancellare il video che la giovane stava registrando. La scena viene ripresa per strada e viene pubblicata su Facebook dalla ragazza che ha realizzato il video.

La giovane si avvicina a Salvini e rivolgendosi a lui, con il video del telefono acceso, dice: “Grande Salvini. Siamo terroni di merda? Non siamo più terroni di merda?”. Il riferimento è ai trascorsi leghisti e dello stesso Salvini, quando la Lega Nord non aveva parole di apprezzamento per il Sud e per i suoi abitanti. Una volta pronunciata la frase dalla ragazza, Salvini esclama immediatamente: “Cancella ‘sta…” riferendosi ovviamente al video che la ragazza stava registrando.

A quel punto si sente qualcuno rivolgersi alla Digos e la ragazza che chiede di riavere il telefono che sembra esser stato preso da qualcuno: “Il telefono. Il telefono. Il telefono è mio, me lo dovete ridare”. Subito dopo lo richiede promettendo di cancellare il video: “Ora lo cancello, mi dovete dare il telefono. Lo cancello davanti a voi, mi dovete dare il telefono in mano”. Poi reitera di nuovo la richiesta e qualcuno le dice: “Andiamo da quella parte. Mo’ te lo restituisco”. Qualcuno chiede ancora alla ragazza: “Ma che c’è sul telefono?”. E la ragazza replica: “Non ho nulla sul telefono”. Poi un agente si allontana per andare “a parlare con il collega della scorta”. La ragazza ancora si giustifica: “Ho replicato quello che lui ha scritto, non ho detto nulla di male, non l’ho insultato né nulla”. E, alla fine, condivide il video registrato scrivendo a corredo su Facebook: “Questo è quello che è successo poche ore fa. Tanto per non dimenticare. Questo è quando la dittatura non ti dà modo di replicare. Antifascista e terrona sempre”.

