Estratto da www.leggo.it

giorgia meloni con bruno vespa al forum in masseria

Giorgia Meloni ha telefonato alla mamma di Giulia Tramontano. Una chiacchierata «da madre a madre», ha detto la presidente italiana, intervistata da Bruno Vespa al forum in masseria a Manduria. «È una vicenda che mi ha lasciato senza fiato, ho chiamato la mamma di Giulia Tramontano, da madre», le sue parole.

«Quando accadono queste cose la prima cosa alla quale penso è sempre la mamma, mi ha scioccato la freddezza […] e […] la storia di questo bimbo che era nel suo grembo e sarebbe stato in grado di vivere da solo, sono due le persone uccise, i giudici ne tengano conto», ha detto ancora la premier.

